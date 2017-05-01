美国国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议 料避免政府关门

路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。

这项协议还必须得到参众两院的批准，而这有可能成为特朗普1月20日执政以来在国会通过的第一项重大立法。

预计本周该项资金会被国会经过立法快速通过。

这项资金的用途涉及一系列联邦计划，包括机场、边境安全设施以及士兵的薪酬、医药研发、对外援助、空间探索和教育等。

众议院拨款委员会的共和党发言人Jennifer Hing表示，协议将使得保守的优先事项得以推进，并确保联邦政府维持基本功能运作。

如果周五午夜前未获批准，联邦机构将不得不解雇数以十万计的雇员，并且还需要许多其他雇员在无薪水的情况下继续在执法或其它必要公共事物上工作，直到国会解决资金争议。

众议院可能会在本周初首先投票，然后在周五午夜截止时间之前送交参议院投票。

如果在本周末之前得以立法，国会届时将开始关注一系列自10月1日开始下一财年的政府融资议案。(完)