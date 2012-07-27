美国议员呼吁当局采取激进能源政策

路透华盛顿7月26日电（记者 Roberta Rampton）---美国部分有影响力的共和党参议员周四称，中国计划扩大北美石油生产话语权表明美国政府需要采纳更加激进的能源政策。

上述参议员称，对中海油(0883.HK)收购加拿大石油公司NexenNXY.TO表示关切，但他们并未表示美国政府应采取行动阻止这宗收购。

“我对收购感到担忧，非常确定。我认为应该对其进行仔细审查。暂且只能说这些。”参议员胡芬（John Hoeven）在记者会上表示，当时他被问及美国政府是否应出手干预。

“不过我想表达的意思是，我们应该开发这些资源，而不是留给中国政府去收购。”

“我们的确愿意再从中国人手里把石油买回来吗？如果我们不采取行动开发自己的资源，并与我们最亲密的夥伴和盟友--加拿大合作，这种情况就会发生。”Hoeven说道。

胡芬和美国参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）共同提出一揽子能源计划，包括允许在政府拥有的土地上进行更多勘探、减少监管、简化钻井许可流程并批准运输加拿大石油的Keystone XL管道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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