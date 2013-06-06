双汇拟收购史密斯菲尔德引发美国会食品安全忧虑

路透华盛顿6月5日 - 中国肉类加工企业双汇国际计划收购美国猪肉生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods) SFD.N一事，已经引起一些立法者的关切，他们担心并购会给美国消费者带来食品安全问题。

上周宣布这笔交易时恰逢国会休会，当时大多保持沉默的立法者如今正更深入了解这件事。

美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow周三表示，联邦机构在考虑这起并购时“必须将中国和双汇问题重重的食品安全记录纳入考量”。

Stabenow在声明中表示，他们必须“在权力范围内尽一切努力来确保国家安全和家庭健康不受损害。”

这种担忧源自近期双汇和中国国内发生的食品安全事件。两年前双汇被迫召回市面上流通的肉制品，因担心其中部分产品含有被称为瘦肉精的违禁饲料添加剂。

在中国还曾经发生过黄浦江数千头死猪漂流事件，以及含有三聚氰胺的有毒奶制品事件，后者导致六人死亡、数千人患病。

尽管国会无法批准或否决并购交易，但立法者可以从中阻挠，甚至迫使企业放弃计划。他们在2005年就曾经成功阻止中国海洋石油总公司(注:简称中国海油,CNOOC)对优尼科(Unocal)的180亿美元收购案。

美国食品安全团体Food and Water Watch已发起活动，要求国会委员阻止这项交易，因其对国家及食品安全带来威胁。

“全球化的粮食体系引发实质食品安全风险，与全球伙伴签订的自由贸易协议也会纵容食品安全标准的恶性竞争，”该团体执行董事Wenonah Hauter在他的博客中这样写道。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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