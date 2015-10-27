独家：美国众议院保守派领袖称本周来不及阻止扩大债务上限

路透华盛顿10月26日 - 美国众议院颇具影响力的保守派议员领袖周一对路透表示，本周来不及阻止扩大债务上限。

众议院强硬的自由党团(Freedom Caucus)创始人--众议员Mark Meadows、Jim Jordan和Mick Mulvaney接受路透采访时表示，众议院共和党议员已经没有足够的时间力挺上调债务上限所需的一连串要求。

据众议院和参议院助手和议员称，即将卸任的众议院议长贝纳正在与民主党和共和党国会领袖合作，以确定扩大债务上限的条款。(完)