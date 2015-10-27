独家：美国众议院保守派领袖称本周来不及阻止扩大债务上限

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透华盛顿10月26日 - 美国众议院颇具影响力的保守派议员领袖周一对路透表示，本周来不及阻止扩大债务上限。
众议院强硬的自由党团(Freedom Caucus)创始人--众议员Mark Meadows、Jim Jordan和Mick Mulvaney接受路透采访时表示，众议院共和党议员已经没有足够的时间力挺上调债务上限所需的一连串要求。
据众议院和参议院助手和议员称，即将卸任的众议院议长贝纳正在与民主党和共和党国会领袖合作，以确定扩大债务上限的条款。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。
路透新加坡5月3日 - 亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。