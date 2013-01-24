（更正）美国众议院通过延长债务上限期限计划 未重演2011年债务僵局

(更正标题,"去年"改为"2011年")

* 众议院民主党人反对短期延长债务上限

* 若国会未能通过预算计划,议案将暂停议员的薪资支付

* 共和党人希望转变预算争议焦点

路透华盛顿1月23日 - 美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持.

共和党控制的众议院在投票中以285-144的结果通过了该计划.

该计划的通过暂时避免了重演2011年债务上限僵局的一幕,当时两党僵持不下,令市场振荡,并导致政府的AAA债信评级被调降.美国财政部料将在2月中到3月初之间,用完全部16.4万亿美元借债限额.

众议院投票结果显示,共和党明显脱离了原来表明的立场.此前共和党声言要利用债务上限议题,以迫使总统奥巴马同意减支计划.

但美国众议院议长贝纳(John Boehner)在周三投票后立即警告称,共和党会利用下一次机会,即定于3月生效的自动削减预算,来要求奥巴马"改革".

贝纳表示,除非奥巴马作出让步,否则自动节支措施"就会生效".

这项议案要求两院在4月15日前通过正式的预算方案,意在吸引参议院民主党议员加入论战.如果众院或参院未在该限期前通过方案,将暂缓发放议员工资,直到他们通过预算为止.

共和党人因此将该议案命名为"2013年无预算,无工资法案".

参议院民主党领袖里德表示,参议院将接受并通过这项议案,不会修改其内容.他和其他参议院民主党高层称赞共和党的这份计划未将上调债务上限与减支相联系.

里德和总统奥巴马都呼吁"以正派的方式"上调债务上限.白宫周二表示,如果国会通过这项议案,奥巴马不会加以阻挠.

美国公众将去年年底"财政悬崖"不确定性归咎于共和党,面对这个民调结果,此次共和党人支持这项议案.

投票反对该议案的众议院民主党议员抱怨称,这只是出于政治动机的骗人把戏,将在春季造成新的"财政悬崖".

**喘息空间**

议案通过暂停执行政府债务上限至5月19日,让美国免于即刻违约的风险.议案并未明确上调债务上限的具体数额,但允许政府在必要时借款以履行偿付义务.

延长期限到期时,国会届时将必须就较长期地上调债务上限达成新的协议.如果没有更全面的减赤计划,新协议可能很难达成.

贝纳表示,他及其他共和党众议员致力于通过一项能在10年内实现平衡的预算案.

美国政府有可能连续第五个财年赤字超过1万亿美元,外界广泛认为这最终将导致美国债信评级遭调降.

众议院预算委员会主席Paul Ryan称,此举旨在促使国会就如何实现更可持续的财政道路展开积极辩论.

不过众议院民主党人表示反对,称设定短期的债务上限期限,会令金融市场持续笼罩不确定性并导致波动加剧和利率上升,这是不负责任的.

"此项立法造成了另一个财政悬崖,制造了另一场金融梦魇,为美国人民又带来了一个我们本应避免的问题."民主党众议员Rob Andrews说.

身为众议院筹款委员会成员的民主党众议员莱文(Sander Levin)对记者称,"我们不应该让债务违约的利剑继续高悬在国会和美国经济头顶."

**预算争议重点改变**

此次投票将预算争论的重点转向了将于3月1日生效的自动削减军费和国内项目支出计划,以及支撑政府机构运作的拨款计划将于3月27日到期.

Ryan指出,他相信自动减支计划有可能不用修改即可实施,因为参议院民主党人和奥巴马政府尚未提出替代方案.

众议院去年通过了两份议案,以替换2013财年的减支方案.这两份议案没有减少军事计划开支,而是将减支重点放在了许多帮助贫困人群的国内项目上,包括医疗救助计划Medicaid和社会服务拨款.

在奥巴马于1月2日签署的"财政悬崖"协议提高了富人税率,并推迟实施自动减支措施后,国会还面临着在2013财年余下时间内再减支约850亿美元的任务..(完)

(编译 徐文焰/梁睿雪/王兴亚; 审校 张涛/程琳)

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