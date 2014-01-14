美国国会就1万亿美元支出计划达成协议--官员

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透华盛顿1月13日 - 美国参议院拨款委员会主席BarbaraMikulski周一表示，国会已就本周考虑中的1万亿美元支出计划达成协议，力争至少在9月30日之前不会再次出现政府停摆的事情。
与全面自动紧缩开支相比，这份提案将2014财年的国内和军费项目支出提高了450亿美元，预计将在0100GMT提交。
Mikulski对记者表示，这项提案中降低了对伤残退伍军人养老金的原定削减幅度，且未包括任何阻止“奥巴马”医保改革实施的条款。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。