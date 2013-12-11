焦点：美国国会达成两年预算协议 可望消除政府关门威胁

2013年12月10日，美国民主党参议员Patty Murray（右）和共和党众议员Paul Ryan召开记者会，宣布达成850亿美元的预算协议。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 国会两党议员Murray和莱恩宣布达成两年的预算协议

* 协议若获批则可望消除政府关门威胁

路透华盛顿12月10日 -美国国会周二宣布两党达成预算协议，虽然削减支出的幅度较为温和，但协议将结束共和党与民主党之间将近三年来的僵持局面。这一僵局在10月达到高潮，导致美国政府部分停摆。

民主党参议员Patty Murray和共和党众议员莱恩(PaulRyan)召开记者会，宣布达成850亿美元的预算协议，不过该协议仍需通过参众两院全体表决批准。

“长久以来妥协一直被看作是贬义词，”Murry说，并补充称，华盛顿长达三年的争吵带来不确定性，“正在冲击到经济复苏”。

莱恩不失时机地试图弱化对该协议的批评声音，尤其是来自保守派同僚的指责。莱恩在2012年作为共和党副总统候选人参与大选落败，他有意参加2016年大选或角逐众议院领导人职位。

“在有分歧的政府当中，你所希望的并不能总能得到，”莱恩宣称。

但他补充道，“我认为这项协议表明情况明显改善。协议确保了1月时不会出现政府关门，而且10月也不会再出现政府停摆，保证我们不会面对接二连三的危机。”

协议允许联邦机构和一些政府酌情开支项目在未来两年再支出630亿美元，同时设法从其它地方节约支出，因此削弱了自动节支的影响。根据协议，美国将在未来10年再削减200-230亿美元赤字。

达成这份协议，对美国国会来说并不常见。以往国会两党很少能达成共识，往往要等到最后一刻才在预算和提高债务上限等问题上作出权宜之计，以避免美国债务违约。

这次则不同，莱恩和Murray在不具约束力的周五期限之前就握手言和，比许多联邦计划资金耗尽的最后期限1月15日早了一个多月。

众议院可能在周五之前对该协议进行表决，然后进入休会期。参议院可能在下周进行投票。

众议院议长贝纳表示：“虽然削减的幅度不大，但这份协议意味着向前迈出了积极的一步”，并将在不增税的情况下进一步削减预算赤字。

奥巴马称该协议是个“良好开局”，并敦促国会尽快通过预算方案。

Murray表示，预算协议细节包括，在联邦雇员退休福利方面节省60亿美元，军人养老金方面节省60亿美元。

这些以及其他新节省的资金将部分替代1月将生效的第二轮自动减支举措。

Murray和其他民主党领袖在为期数周的预算谈判中，一直推动延长联邦失业救济期限。该救济将于本月稍晚到期。

她对记者表示，预算协议并不包括这一条款，不过国会领导人讨论了该议题。

预算协议也没有解决明年某个时候美国需再度上调举债授权的问题。

至少有一个市场观察人士对此的反馈是正面的。“这肯定是个良好开端，充斥华府的财政乱局传出令人乐见的宽慰，”ViningSparks首席经济策略师Craig Dismuke表示。(完)

(编译 李爽/李春喜/杜明霞；审校 郑茵/王翔琼/艾茂林)

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