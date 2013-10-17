美国国会最后一刻达成协议 财政警报暂时解除

* 参众两院通过向联邦政府提供新拨款协议

* 奥巴马立即签署法案

* 协议将举债上限延至2月

* 政府恢复开门，联邦政府员工接到通知周四返回工作岗位

* 危机未完全解除，明年可能再次面临政府关门威胁

路透华盛顿10月17日 - 周三美国国会在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。美国一旦发生历史性债务违约，可能会引发金融海啸。

在共和党放弃将此立法与奥巴马医保法案修改挂钩的要求之后，参议院和众议院分别通过支出措施，结束了数周来令全球市场一直担惊受怕的局面。

美国行政管理和预算办公室(OMB)主任Sylvia Mathews Burwell称，“联邦政府雇员应准备好在周四上午返回工作岗位。”

据白宫最新消息，美国总统奥巴马已签署法案结束政府停摆，并调高债务上限。

但是这个最后时刻达成的协议，仅是权宜之计，并没有解决民主党和共和党有分歧的支出和赤字根本问题。该协议为政府提供运营资金至1月15日，并将举债上限提高至2月7日，所以美国民众在明年初还得面对政府再次关门的可能性。

就在美国财政部即将耗尽借款额度的前一天，预算僵局得以破解，这提振美国股市周三大涨，并逼近纪录高点。亚洲股市周四早盘也作出积极回应。

“希望下次不要再拖到最后一刻才解决，”奥巴马表示，“我们必须摆脱这种靠危机推动的习惯。”

国会通过决议上调16.7万亿美元举债上限之后，世界银行行长金墉表示，“全球经济避免了一场可能的灾难”。

共和党与白宫就政府融资的这场僵局，自10月1日以来迫使数十万的联邦政府雇员暂时离岗，并令人担忧政治情势由危机驱动会成为“新常态”。

危机期间，虽然国防、空中交通管控等基本职能一直维持运转，但国家公园以及国家环境保护局(EPA)等机构大部分关闭。

共和党参议员麦凯恩周三稍早表示，该协议标志着美国人民“结束了一段痛苦的旅程”。其共和党同僚引发了这场危机，因为他们要求民主党总统奥巴马取消向“奥巴马医改法案”拨款。

“这段经历是我在参议院这些年见到过的最可耻一幕，”麦凯恩表示。他此前多次警告共和党，不要把修改奥巴马医改法案同债务上限或者政府支出法案挂钩。民调显示，僵局对共和党的支持率造成重挫。

参议院以81票对18票的压倒多数通过议案，随后共和党控制的众议院也以285-144通过议案。

**政治乱局**

尽管该协议只能使美国举债能力延长到明年2月7日，但如果国会不能在明年初采取行动，在2月7日后财政部仍有暂时延续借款能力的工具。

除了提高联邦政府举债上限，此项协议并呼吁创建一个参议院-众议院两党小组，来制定出一个能获得全体国会同意的长期减赤方案。这个小组的工作必须在12月13日之前完成。

协议包括对根据2010年医疗保健法寻求补助金人士的一些收入核查程序，但共和党人对其它修改要求作出让步，其中包括废除医疗设备税。

计划中的投票标志着共和党人与白宫之间暂时停火。此前围绕支出和赤字的政治角力不时使得决策与政府基本运作瘫痪。

政治功能失调让美国的盟友以及中国这样的债权国倍感忧虑，并担心美国的威望可能受到影响。财政部表示，此事有可能损害美国作为安全稳定金融中心的声誉。

参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔宣布达成财政协议，预计将迅速在参议院获得通过，此前持批评态度的主要共和党参议员Ted Cruz表示，他将不会设置程序上的障碍来延迟表决。

这项协议是奥巴马的一场胜利，他态度坚决，拒绝就修改医保法案进行谈判；而对于共和党人则是一次挫败，从民意调查结果来看，他们遭到美国公众的激烈反对。

贝纳的领导地位是否因此事受到动摇，尚不得而知。但几位共和党议员暗示，他可能在普通议员当中获得了更高的声望。

有关奥巴马健保案的争端很快就延烧至举债上限，令美国面临债务违约的危险。国际金融机构警告，若美国违约可能导致该国重回衰退并引发全球经济灾难。

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国各党在上调联邦债务上限问题上采取政治边缘政策。

许多公司迫切期待这场危机早日结束。美国消费者至少暂时紧捂住钱袋，减少购置汽车等大件物品。

“某种程度上我们已经摆脱了危机，”DARCARS Automotive Group的副总裁Tammy Darvish表示。这个家族企业在华盛顿地区拥有21家汽车经销商。(完)