美国民主党忧心FBI搅局恐将挫伤该党国会选情

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿11月7日 - 美国一些民主党人士周一称，他们对民主党能否赢得众议院控制权感到忧心，因为联邦调查局(FBI)上月宣布重启希拉里电邮门调查的意外之举，可能损及民主党的国会选情。
美国选民将在周二投票，除了选择要由希拉里还是特朗普担任总统，也会选举议员。本次选举中，参议院的100个席次将改选34席，众议院435个席次则是全部改选。
目前，掌控参众两院的都是共和党。
希拉里若是当上总统，如果面临的共和党掌控国会，她势必很难推动立法。而若是特朗普当选且共和党又称霸国会，那么奥巴马总统力推的奥巴马医保(Obamacare)可能会被终结。
如果这一次选民让民主党掌控参众两院其中之一，那么2017年的立法过程或许可较平顺地把法案送至新总统签署生效。
民主党一位高级助理说，FBI掀起的这场10月风波，可能导致民主党失去至少10个原本可望从共和党手中抢过来的众议院席位。
虽然FBI局长科米周日告知国会，他维持不对希拉里提出任何刑事指控的决定，但此结论对民主党或许为时已晚，民主党原本希望在周二投票日取得大胜，从而夺回参众两院掌控权。
“这件事对我们是严重伤害，”这位高级助理说，并称希拉里在摇摆州的支持率可能下滑，连带波及民主党众议员参选人的支持率。
这位助理现在认为，民主党在众议院的席次最后可能最多仅增加12-16席，而不是原本期待可为该党夺回众议院主导权的30席左右。
参议院方面，民主党若是想夺得控制权，就必须在本次改选后的总席位比现在多出五席。目前，共和党参议院有54席，民主党为44席，另外两席是与民主党同一阵线的独立议员。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。