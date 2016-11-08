美国民主党忧心FBI搅局恐将挫伤该党国会选情

路透华盛顿11月7日 - 美国一些民主党人士周一称，他们对民主党能否赢得众议院控制权感到忧心，因为联邦调查局(FBI)上月宣布重启希拉里电邮门调查的意外之举，可能损及民主党的国会选情。

美国选民将在周二投票，除了选择要由希拉里还是特朗普担任总统，也会选举议员。本次选举中，参议院的100个席次将改选34席，众议院435个席次则是全部改选。

目前，掌控参众两院的都是共和党。

希拉里若是当上总统，如果面临的共和党掌控国会，她势必很难推动立法。而若是特朗普当选且共和党又称霸国会，那么奥巴马总统力推的奥巴马医保(Obamacare)可能会被终结。

如果这一次选民让民主党掌控参众两院其中之一，那么2017年的立法过程或许可较平顺地把法案送至新总统签署生效。

民主党一位高级助理说，FBI掀起的这场10月风波，可能导致民主党失去至少10个原本可望从共和党手中抢过来的众议院席位。

虽然FBI局长科米周日告知国会，他维持不对希拉里提出任何刑事指控的决定，但此结论对民主党或许为时已晚，民主党原本希望在周二投票日取得大胜，从而夺回参众两院掌控权。

“这件事对我们是严重伤害，”这位高级助理说，并称希拉里在摇摆州的支持率可能下滑，连带波及民主党众议员参选人的支持率。

这位助理现在认为，民主党在众议院的席次最后可能最多仅增加12-16席，而不是原本期待可为该党夺回众议院主导权的30席左右。

参议院方面，民主党若是想夺得控制权，就必须在本次改选后的总席位比现在多出五席。目前，共和党参议院有54席，民主党为44席，另外两席是与民主党同一阵线的独立议员。(完)