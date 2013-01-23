美国参议院将检讨FAA对波音梦幻客机锂电池的认证许可

路透华盛顿1月22日 - 一名美国国会助理周二表示,参议院商务、科学及交通委员会将在未来数周内举行听证会,对美国航空安全监管及美国联邦航空管理局(FAA)决定允许波音(BA.N)在新787梦幻客机上使用高度易燃锂离子电池进行检讨.

美国、日本和法国当局正在调查梦幻客机因机上锂电池引发的两起案例.一例是在波士顿导致一架停放于机场的客机起火,另外一例为致使一架客机在日本紧急迫降.

为此,全球各当局上周下令50架波音787客机全部停飞.

"FAA发出的认证许可肯定将是这场航空安全监管听证会的关键."该委员会的一名助理在电子邮件中路透表示.

该位助理称,参议院商务委员会主席洛克菲勒(John Rockefeller)正在"密切关注梦幻客机及FAA工作小组的相关情况,他认为FAA和(交通部)正非常仔细地检查此事."这名助理并未获得对外发言的授权.

几名国会助理表示,众议院运输和基础设施委员会也在密切留意787客机调查和FAA监督问题,但目前并未计划正式召开听证会.

一名波音发言人表示,波音官方已向参众两院的监督委员会和其他重要议员汇报了此事.(完)

(编译 王翔琼; 审校 李婷仪/高琦)

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