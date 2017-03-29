美国众议院一委员会批准议案 允许国会审查美联储货币政策

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
民主党一致表态反对该提议，说明该议案面对的阻力将比以往更大。
“我们不应以任何方式妨碍美联储的独立性，”纽约民主党代表Carolyn Maloney称，认同美联储决策者的看法。美联储决策者表示，他们可能面临政治压力，避免做出不受欢迎的决定，例如加息来减缓经济增速并控制通胀。
该议案的下一步将是众议院全体举行院会投票。美国共和党在众议院占绝对多数。
共和党总统特朗普在竞选时表示支持审查美联储，但白宫是否支持其提议尚不明朗。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。