美国众议院一委员会批准议案 允许国会审查美联储货币政策

路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。

民主党一致表态反对该提议，说明该议案面对的阻力将比以往更大。

“我们不应以任何方式妨碍美联储的独立性，”纽约民主党代表Carolyn Maloney称，认同美联储决策者的看法。美联储决策者表示，他们可能面临政治压力，避免做出不受欢迎的决定，例如加息来减缓经济增速并控制通胀。

该议案的下一步将是众议院全体举行院会投票。美国共和党在众议院占绝对多数。

共和党总统特朗普在竞选时表示支持审查美联储，但白宫是否支持其提议尚不明朗。(完)