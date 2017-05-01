美国国会协商达成协议 将为联邦政府提供资金至9月底--报载

路透华盛顿4月30日 - 华盛顿邮报援引国会幕僚的话报道称，美国国会谈判代表已就支出达成一项两党协议，以使联邦政府直到9月30日本财年结束前仍有资金可支用。

华盛顿邮报报道，国会料将在本周初就该协议进行投票，这一协议料将包括增加国防支出和边境安全支出。美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。(完)