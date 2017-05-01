消息人士称美国国会达成两党协议 政府开支得以维持到9月底

路透华盛顿4月30日 - 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。

周五之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。

众议院可能在本周早些时候先行投票，并在周五午夜最后期限之前将支出计划提交参议院审批，届时现有支出计划将到期。

若这一协议如预期那样在国会通过并由总统签署成为法律，这将成为今年以来、以及特朗普1月20日上任以来，美国国会通过的第一项重大两党立法。

然而，即便已取得了新进展，国会仍远远落后于原定计划，因为2017财年政府开支的立法工作本应于去年10月1日之前完成。(完)