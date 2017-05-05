美国众议院金融委员会通过取消美国金融危机监管规定的议案

路透华盛顿5月4日 - 美国众议院金融委员会周四通过将大幅改变美国政府对金融业监管方式的议案。

在仅仅得到委员会共和党人士的支持下，该议案获得众议院金融服务委员的批准，将把多德-弗兰克金融改革法当中的一大部分予以删除，并对监管机构监督华尔街方面提出新的限制。

该议案由金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)提出，由于民主党人士坚定反对该议案中的许多核心提议，因此立法成功的可能性很小。

此议案标志着共和党在2016年大选中席次增加后，新国会首先尝试大举推翻现有的金融法规。特朗普认为，放宽对银行业的监管规定是其经济计划的重要一环，能够刺激放贷及带动经济成长。

抨击该议案的人士则认为，金融危机之后所实施的许多重要保护举措将因此被废除，这使得美国面临又一场危机的风险加大。

如果获得通过，该法案将废除监管机关介入及处理破产金融机构的能力。对于监管机关认为可能与金融系统健全息息相关的企业，这项法案也将损及监管机关对这些企业的辨识与更密切管理的能力。

根据这项法案，同意采行10%资本充足率的银行，将能获得豁免，不必受到多德-弗兰克法案现有许多规定的管辖。

法案也将要求监管机关，出台任何重大新规定，必须获得国会批准，同时调整消费者金融保护局(CFPB)。依据多德-弗兰克法案成立的CFPB，权力将遭到削减，CFPB对违规银行所能采取的处罚举措料将受限，该机构的权限与资金也须受到一些外部审查。

此外，这项法案将大幅改变美联储的运作方式，以一套更严格的规定流程管制美联储的货币政策决策，同时将联储的经济政策决策与金融监管工作分离。

亨萨林已表示，预期法案将很快在众议院进行全体审议，之后料获得共和党占多数的众议院通过。

不过，参议院金融委员会将考虑自行提出调整金融监管规定的议案。鉴于此类议案需要得到民主党议员的支持，参议院金融委员提出的议案更为温和，也更容易获得通过。(完)