美共和党立场松动 政府或免于违约

路透华盛顿1月18日 - 美国众议院共和党周五立场松动,以避免下月与总统奥巴马之间发生财政冲突.财政争论有可能导致政府违约及金融市场动荡.

共和党高层表示,他们准备将政府借款权限延长三个月,而且不要求奥巴马立即削减支出.

但控制众议院的共和党将要求民主党领导的参议院在4月15日前通过一项预算计划,这是其允许提高举债上限议案的一个条件.

他们说,如果参议院不能通过这样的计划,国会议员将拿不到薪水.考虑到现有预算法以及宪法对调整任内议员薪资的限制,这实际会有多大作用还不明朗.众议院共和党人希望下周通过这项议案.

包括众议院议长贝纳和众议院共和党领袖康托尔在内的共和党领导人结束在威廉斯堡的务虚会(annual retreat)后,宣布上述声明.受此激励,全球股市和油价反弹.

**战略转变**

上述决定标志着共和党做出了重大让步,尽管该决定令白宫、全球金融市场和公众感到惊愕.共和党一直视债务上限为两党预算支出谈判中最有力的筹码.

白宫周五表示欢迎延长三个月的计划,只要这不以减支为条件.奥巴马认为,有关减支的谈判应是减赤谈判的一部分,而不应与债务上限联系在一起.

"有迹象显示,国会共和党人可能不再坚持将经济受制于大幅削减联邦医疗保险计划(Medicare)、教育等中产家庭所仰赖的项目的支出.这令我们感到鼓舞,"白宫发言人卡尼(Jay Carney)在声明中表示.

美国参议院民主党领袖里德的发言人Adam Jentleson亦称,共和党做出退让的表示令人欣慰.

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)发言人的表态则没有那么乐观."这一提议并没有缓解小企业、市场和中产阶级所面临的不确定性.这一伎俩并不能帮助我们应对挑战,而且也不值得就此进行全国性的辩论,"Drew Hammill称.

美国财政部需要国会的授权,才能于2月中至3月初期间某时上调当前16.4万亿(兆)美元的债务上限.债务上限能维持多久-几个月或几年-取决于获准的借款规模.

共和党原先誓言要利用这次机会促使奥巴马政府大幅削减支出,并曾有人表示,如果减支要求得不到满足,他们愿意将政府推到违约边缘.

这种言论在周五几乎消失得无影无踪.

康托尔在声明中称:"下周,我们将批准临时上调债务上限三个月,以给参众两院更多时间通过一项预算案."

"而且,如果这段时间里参院或众院未能通过一项预算案,到时候国会议员就会因为完不成工作而领不到工资.没有预算就没有薪水."

此次威廉斯堡会议上的一项关键主题是,议员们愿意采取更加循序渐进的步骤来降低赤字,而不是通过一次性大规模的举措来实现.前者优点在于,每一个财政截止日期都代表着一次寻找节省办法的机会.

在提高债务上限的截止日期过后,国会就将面临避免大规模自动减支的最后期限3月1日,然后是政府机构及其项目的融资计划到期日3月27日.此次若同意临时提高债务上限三个月,又将在4月或5月增加一个截止日期.(完)

(编译 李爽/兰秀娟/程琳; 审校 张涛/张荻)

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