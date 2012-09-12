美国国会两党领导人对“财政悬崖”前景的态度存分歧

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿9月11日电---美国国会共和党领袖周二表示,他对分裂的华府是否能够避免会令经济陷入衰退的"财政悬崖"感到毫无信心.但民主党领袖则表示对达成协议态度乐观.
"我毫无信心,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示,并指责奥巴马未表现出所需的领导能力.
参议院民主党领袖里德则进行回击,对贝纳的讲话表示失望.他表示,"我有信心我们会在11月6日总统和国会大选之後达成某种协议".
贝纳和里德分别在不同的新闻发布会上向记者表态.刚结束五周休假的美国国会面临着一个重大挑战,且最後期限日益迫近.
奥巴马和国会要在年底前解决几项财政问题,包括是否延长即将到期的所得税减税,此项减税适用於数千万美国人.
他们还需要解决1,090亿美元减赤问题,否则1月就会进行自动节支.自动节支料将在10年内共削减1.2万亿(兆)支出.
国会和白宫料将把避免"财政悬崖"的行动推迟到11月6日大选之後.
"在自动节支和即将到来的加税问题,众议院已经完成了它的职责.加税会令经济失去70万个就业岗位,"贝纳表示.
"参议院需要在某个时候采取行动,"他说."在这两个问题上,总统哪儿去了,领导力哪儿去了?"
众议院民主党二号人物霍耶(Steny Hoyer)表示,只要两党成员加紧应对财政挑战,"我对会在大选後达成协议态度乐观".
参议院共和党人Dan Coats表示,国会需要关注"财政悬崖",才能避免出现这个状况.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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