美国国会“财政悬崖”谈判停滞

* 共和党放弃缩减退休保障的提议

* 拜登参与磋商

* 双方立场仍差距很大,时间所剩无几

路透华盛顿12月30日 - 有关阻止美国经济跌落"财政悬崖"的努力周日停滞下来,因民主党和共和党仍未能就防止新年伊始自动增税问题达成协议.

在距离原预期提交方案时间只剩一个小时的时候,参议院民主党及共和党领袖表示,他们仍然无法就阻止自动增税和减支达成妥协.自动增税和减支恐使美国经济重陷衰退.

参议院民主党领袖里德称,"双方仍有严重分歧."

双方在增税问题上的分歧缩窄,而且共和党暗示或将撤销有关减缓社会保障(Social Security)退休福利支出的提案,因此谈判看起来仍有可能取得进展.

若双方不能达成协议,刚刚显露复苏加快迹象的美国经济就可能遭受严重打击.

参议院共和党领袖麦康奈尔多次致电副总统拜登,希望打破谈判僵局.他表示:"我愿意完成这件事,但需要有人合作."

如果达成协议,将需要参众两院必须赶在周一午夜之前紧急通过.但是即便能达成协议,参众两院程序上的障碍也可能给快速行动造成困难.

总统奥巴马坚持要求提高对富裕人群的征税.

许多共和党众议员反对向任何人增税.

数名参议员向记者表示,双方已经接近达成共识,将向年收入40-50万美元家庭增税--这个门槛高于奥巴马提议的25万美元.

共和党人士要求,若有任何增税,必须搭配削减政府福利计划支出.这方面支出预计将因人口老化而增加.

共和党提议,调整社会安全福利计算方式,以减慢相关支出成长速度,但此提议遭到民主党强烈反对.奥巴马将这点纳入较早版本的提议,但许多民主党人士仍然反对.

**毒丸计划**

"我们认为这是一项毒丸计划-他们明知我们不会接受这样的计划.这较周五我们所取得的进展后退了一大步,"一位参议院民主党助理表示.

几位共和党参议员称,他们将支持把这一想法从讨论中剔除出去.

奥巴马在美国国家广播公司(NBC)的"Meet the Press"节目中敦促国会议员达成协议.

他说,"如果人们1月1日看到这一问题仍未得到解决...到那时市场明显会做出负面反应."他还补充道,他已向共和党做出了很大的让步,但这些让步屡遭拒绝.

奥巴马称,如果国会不能采取行动,他将努力撤消对大多数美国人的增税.

众议院议长贝纳(John Boehner)驳斥了奥巴马的指责.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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