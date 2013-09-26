美国国会注意力转向避免债务违约

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透华盛顿9月25日 - 为避免政府下周停摆而争执不休的美国国会，周三把关注点转向其必须消除的另一个财政隐患：联邦债务违约。
众议院共和党领袖告知议员们，可能最早于周五就上调债务上限进行投票。
美国财政部长雅各布·卢请求国会就上调16.7万亿美元法定政府举债上限迅速采取行动。他预计美国将在10月17日触及债务上限，届时将只剩下300亿美元现金。
美国国会预算办公室估计，在10月22日以后，财政部可能无法支付全部账单。民间机构两党政策中心(Bipartisan Policy Center)的估计是在10月18日至11月5日之间。
面对严重的违约警告，议员们也在疲于应对另一个潜在危机：联邦机构在10月1日新财年开始后恐将关闭，除非国会提供紧急资金。
紧急资金将被用于支应美国军队、边境巡逻、为贫困儿童提供免费学校午餐，及数以千计的其他事项开支。
由民主党控制的参议院一致投票决定开始推动立法，以避免政府机构关闭。但参议院和由共和党控制的众议院未来数日都将出现激烈争论。
参议院领导人称希望在周日前通过相关议案。但尚不清楚众议院会如何对待参议院通过的议案。
纽约时报/美国哥伦比亚广播公司(CBS)新闻周三公布的一份调查显示，美国民众难以容忍政府停摆。根据此项调查，10人中有八人称，不能接受奥巴马或议员在预算磋商期间通过要挟政府关闭来实现他们的目标。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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