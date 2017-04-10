美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜

路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。

参议院以54票赞成、45票反对的结果，通过了戈萨奇(Neil Gorsuch)出任最高法院大法官的提名。有三位民主党参议员投出了赞成票。戈萨奇现任科罗拉多联邦上诉法院法官。参议院去年拒绝了美国前总统奥巴马的最高法院大法官提名。

戈萨奇出任最高法院大法官的提名获得确认，结束了保守派大法官斯卡利亚(Antonin Scalia)于2016年2月13日去世后留下的近14个月的空缺局面，这亦是1862年以来该职位出现的最长空缺时间，当时正值美国内战。

“法官戈萨奇(提名)获得确认的过程，是历史上最透明和最易懂的过程之一，他的司法态度、聪明才智、无比的正直以及以往独立性方面的记录，让他成为服务于这个国家最高法院的完美选择，”特朗普在声明中称。

美国副总统彭斯主持了此次提名确认投票，凸显出此事的重要性。戈萨奇曾在前美国总统布什(George W. Bush)执政时在司法部任职。

在参议院占多数的共和党人周四使用所谓的“核选项”，对投票规则进行调整，让民主党人无法对表决动用“拖延议事”(filibuster)程序。

参议院确认戈萨奇的提名后，美国最高法院重回保守派大法官占多数的格局，特朗普大选时的一个重要承诺得以兑现。最高法院的九名大法官中，有五名为保守派，四名为自由派。

戈萨奇现年49岁，是继布什1991提名Clarence Thomas以来最年轻的最高法院法官提名人，Thomas当时43岁。戈萨奇的任期可长达数十年，由于其余八名大法官中有三位的年龄在78岁以上，特朗普未来可能还会任命更多的最高法院法官，巩固最高法院保守派势力。(完)