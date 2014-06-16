美国国会将举行听证会 讨论狗粮等中国相关食品安全问题

路透华盛顿6月13日 - 美国国会议员周五表示，诸多事件引起了人们对自中国进口的食品及饲料安全问题的担忧，包括美国宠物店已经下架的中国狗粮，以及导致数百万美国小猪崽死亡的病毒等。

民主党参议员Sherrod Brown和共和党代表Christopher Smith表示，这些问题“凸显出对中国食品安全的监管效力、美国政府对自中国进口食品的监管效力，以及该类食品的总体安全问题的担忧。”

美国国会中国问题执行委员会计划在周二举行听证会讨论这些问题，主题为“来自中国的宠物食品及加工鸡肉：美国消费者和宠物的担忧”。

美国食品药物管理局自2007年以来一直在调查与中国肉干有关的狗类疾病。截止5月1日，该部门已经收到约4,800例该类疾病的报告。

该部门称，研究者正在调查中国与美国爆发猪流行性腹泻病毒(PEDv)之间的联系。该病毒已经造成美国逾700万头小猪死亡。

PEDv可能源于中国安徽省。这种病毒会造成猪腹泻和呕吐，但不会威胁人类健康。

该部门还高度重视将美国鸡肉运往中国加工、并重新对美国出口的操作。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。