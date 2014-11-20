美国参议院将听证气囊问题 高田面临持久战

图为在东京高田公司总部外拍摄的企业标识。 REUTERS/Yuya Shino

路透华盛顿/东京11月20日 - 日本高田公司(7312.T)面临着一场持久战，应对气囊危机造成的后果。召回越来越多，给这家亏损的日本公司带来更多成本。

两名美国参议员周四召集新闻发布会，参与的还有2003年在亚利桑那州一起事故中一名死者的女性亲属，这可能是与高田气囊有关的第六例致死事件。区域性召回集中在高温潮湿地区，未包括气候乾旱的亚利桑那州。

高田、车企与监管者尚未查明为何高田气囊存在爆炸时力量过大、将金属碎片射入乘客身体的隐患。一种推测是，潮湿气候的湿度可能导致气囊气体发生器的化学混合物稳定性下降--即使是在安装多年后。

美国参议院的一个商业委员会周四稍晚举行听证会，可能会提及亚利桑那州的死亡事件，以及首次官方证实的高田产气囊10月导致一名佛罗里达州女性死亡事件。听证会上，高田和两家车企、美国汽车安全监管当局的官员以及一名车祸受害者将会作证。

这场听证会将是首度公开播出探讨高田安全气囊问题，一如过去国会盘问丰田汽车(7203.T)及通用汽车(GM.N)高层，要求他们解释最近几年的召回行动危机。

关键问题在于，高田在向汽车制造商及监管当局示警之前，是否早已知情并隐瞒缺陷；高田曾做过甚么举动来找出问题、以及是否有必要展开全国性的全面召回行动。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)本周对高田及五家汽车制造商说，应把针对驾驶座旁安全气囊问题而展开的零星区域性召回行动扩大到全国。高田说，如果被要求扩大召回，该公司会予以配合，但高田指出，全国性的召回可能会分散了潮湿地区等最需替换安全气囊地区的资源。

高田和车商表示需要时间才能知道有多少车辆需要修理--但数字可能数以百万计。迄今为止，高田最大客户--本田汽车(7267.T)因驾驶座旁安全气囊问题进行区域性召回，在美国11个州共召回约280万辆汽车。若是把乘客座位旁的安全气囊问题也算进来，区域性召回总计将需要召回410万辆汽车。

自2008年起，全球约已有1,600万辆使用高田安全气囊的汽车被召回，美国就有逾1,000万。

**高田责无旁贷--目前暂时**

另一项问题是高田多快能供应替换零件，这项问题对驾车者尤其重要。

NHTSA周三的文件显示，包括本田和丰田等汽车制造商表示，它们正研究从其他公司取得安全气囊气体发生器的选项，但多表示那需时太久。宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)支持高田将充气器生产从墨西哥转移到德国，并称目前没考虑向他处寻求供应，因为批准新来源得花两年时间。

高田最近告诉分析师，有足够的既有和计划产能，制造替代零件，但那没有考虑全球性召回的情况。路透计算显示，计划1月起在墨西哥新开的两条生产线在每周五天日夜不断赶工的前提下，得花五个月时间，才能制造100万具气囊气体发生器。

高田自去年以来已拨备775亿日圆(合6.6亿美元)，约足敷900万辆车召回的成本，但2013年以来相关召回的车辆已不只这个数。

“美国人民有权了解气囊召回案背后的全部情况，”参议员Bill Nelson周三表示。他是佛罗里达州的民主党议员，将主持这次国会听证会。“所以我们要召开这次听证会，以获得一些答案，也促使汽车厂商采取更多行动，帮助将这些危险的汽车从路面撤下和尽快修复。”

周四的证人名单包括：高田负责全球质量保证的高级副总裁Hiroshi Shimizu、克莱斯勒(FCHA.MI)车辆安全与监管合规部门高级副总裁Scott Kunselman；本田汽车北美执行副总裁Rick Schostek，以及高田气囊故障受害人Stephanie Erdman。

NHTSA副局长David Friedman，将回应有关该机构对气囊丑闻反应迟缓的批评。

NHTSA于6月同意允许汽车厂商展开区域性召回，并自行决定如何以及何时通知客户及更换故障部件。这造成了车主接到矛盾信息的混乱情况。

美国总统奥巴马周三表示，提名人类疲劳专家Mark Rosekind担任NHTSA下任局长。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/张若琪/王颖；审校 张涛/李春喜/艾茂林)

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