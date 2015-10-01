美国国会通过延长联邦机构支出授权临时法案 躲过政府停摆厄运

路透华盛顿9月30日 - 美国国会周三结束了几周以来的争吵，投票通过一项延长联邦机构支出授权至12月11日的临时措施，从而躲过了政府关门的厄运。此时距离午夜的最后期限仅有几个小时。

这一议案依靠民主党议员的力挺，以277比151的投票结果在众议院过关。绝大多数共和党议员则投下反对票，因为它没有满足共和党人的要求，即切断对“计划生育(Planned Parenthood)”这一妇女保健计划的资金支持；该计划引发了堕胎争议。

众议院还通过了一项附带议案，旨在恢复对“计划生育”的拨款，但参议院预计不会采取行动，实际上将扼杀该议案。

延长支出授权法案将提交美国总统奥巴马签署成为法律。

奥巴马在对州议员讲话中表示欢迎此消息时，显露出一丝讥讽的意味。

“好消息是，共和党人看来正好勉强避免了政府在两年时间里第二次关门。这个门槛有点低，但我们应该庆祝我们做到了，”奥巴马称。

“坏消息是，共和党人看来只是再一次勉强避免了政府在两年时间里第二次关门。”他补充道。

今日稍早，参议院以78对20票通过了一项立法，认为有必要在10月1日开始的新财年内维持政府支出运营在当前水平。

延长联邦机构支出授权旨在给国会谈判代表和总统奥巴马大约10周时间来制定较长期的预算协议，并放松对军事和国内支出的自动减支要求。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已表示，他可能会与民主党达成协议，敲定截止2017年9月30日的两个财年支出水平。(完)