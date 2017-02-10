（修正）美国众议院金融服务委员会主席制定计划 拟放松对华尔街的管制

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
（修正内文最后一段译文，将“大型民营公司”改为“大型私人公司”。）
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
据路透周四看到的文件，亨萨林概述了他的计划，将取消银行家认为会阻碍投资及经济增长的很多规定。
根据亨萨林的计划，美国大型银行将面临更少的监管，不过肯定没有这些银行希望的那么少，而且初创企业将能更容易获得投资。
该计划将大大稀释美国消费者金融保护署(CFPB)的权力。CFPB创立的初衷，就是为了帮助保护个人免受抵押贷款、学生贷款及其它金融产品欺诈的危害，但却招致共和党人不满。亨萨林曾称CFPB是一个“流氓”机构。
亨萨林的计划称作金融选择法案(Financial Choice Act)，有可能几周内在其所在委员会通过，最终获得众议院批准。但要获得参议院批准需要60票支持，在参议院中共和党握有52个席位，而民主党却在捍卫CFPB和众议院共和党力图削弱的很多法规。
亨萨林的这一法案料将给美国证券交易委员会(SEC)及其执行工作造成更多障碍。
该法案也将放松针对上市企业的监管规定，包括一些会计及投资监管。信贷评等机构也将获得一定的监管放松。
按照亨萨林的法案，进行首次公开发行(IPO)可能更加容易。包括大型私人公司在内的很多企业有望避开严苛的信息披露要求，并能够在公开发行之前针对潜在投资者进行“试水”。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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