（修正）美国众议院金融服务委员会主席制定计划 拟放松对华尔街的管制

（修正内文最后一段译文，将“大型民营公司”改为“大型私人公司”。）

路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。

据路透周四看到的文件，亨萨林概述了他的计划，将取消银行家认为会阻碍投资及经济增长的很多规定。

根据亨萨林的计划，美国大型银行将面临更少的监管，不过肯定没有这些银行希望的那么少，而且初创企业将能更容易获得投资。

该计划将大大稀释美国消费者金融保护署(CFPB)的权力。CFPB创立的初衷，就是为了帮助保护个人免受抵押贷款、学生贷款及其它金融产品欺诈的危害，但却招致共和党人不满。亨萨林曾称CFPB是一个“流氓”机构。

亨萨林的计划称作金融选择法案(Financial Choice Act)，有可能几周内在其所在委员会通过，最终获得众议院批准。但要获得参议院批准需要60票支持，在参议院中共和党握有52个席位，而民主党却在捍卫CFPB和众议院共和党力图削弱的很多法规。

亨萨林的这一法案料将给美国证券交易委员会(SEC)及其执行工作造成更多障碍。

该法案也将放松针对上市企业的监管规定，包括一些会计及投资监管。信贷评等机构也将获得一定的监管放松。

按照亨萨林的法案，进行首次公开发行(IPO)可能更加容易。包括大型私人公司在内的很多企业有望避开严苛的信息披露要求，并能够在公开发行之前针对潜在投资者进行“试水”。(完)