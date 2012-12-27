美国国会静候奥巴马回府 为避开财政悬崖做最后努力

* 奥巴马定于周四早间返回华府,恢复谈判

* 假日销售低迷,增加达成协议的迫切性

* 美国人对达成协议避免"悬崖"的乐观情绪降低

路透华盛顿/火奴鲁鲁12月26日 - 周三美国离"财政悬崖"又近了一步.国会静候总统奥巴马结束夏威夷休假返回华盛顿,为避免即将于新年开始的大规模加税和削减支出做最后努力.

奥巴马不在白宫的时候,国会双方均没有努力达成协议的迹象.国会大楼走廊空空荡荡,偶尔闪过警察的身影,议员办公室的大门依然紧锁.

众议院议长贝纳的一名助手表示,贝纳并未就众议员何时结束圣诞假期回到华盛顿定下具体日期.这使得在12月31日前安排预算协议投票更加困难.

该助手也表示,贝纳与奥巴马之间尚未有进行新谈判的计划.奥巴马定于周四早间回到白宫.

虽然缺少行动,但要想避免财政危机时间仍然够用.这场财政危机不仅会令全球金融市场不安,而且可能会令美国经济衰退.

假日季零售销售迟滞的报告,也加强了达成协议的迫切性.消费者可能担心所得税即将上调,因而在这个假日季减少了支出.美国股市周三收低,受零售商股拖累.

如果国会在最后时刻拿出一项适度措施提案,以避免在明年1月1日启动的大幅节支措施以及多数增税计划,还有希望新年之前在民主党控制的参议院获得通过,但共和党不能用长篇大论的方式在程序上设置障碍.

如果贝纳不能发出强烈信号表明众议院将寻求合作,那参议员们可能也不会作出努力.

一名参议院民主党助手淡化本周参议院进行投票的可能性,但暗示周末可能会有立法方面的动作.

"我们无能为力,除非共和党人让我们拿到60票",或者走捷径.民主党人需要得到60票赞成,才能摆脱长时间程序性拖延而推进立法.走捷径则是允许法案在100名议员组成的参议院中获得简单多数票即获通过.

国会的焦点正在从全面减赤转向有限的努力,以避免12月31日跌落财政悬崖的直接冲击.

"我们一直认为距离12月31日越近,这种(紧急)情况发生的可能性越高,也就是要求对收入低于20万美元的个人及收入不到25万美元的家庭延长所有优惠税率,而并不涉及债务上限或赤字问题,"Guggenheim Securities分析师Chris Krueger在一份研究报告中指出.

德州共和党参议员Kay Bailey Hutchison对MSNBC表示,25万美元这个增税的门槛太低.

她说以前在与一些民主党参议员谈话时,"他们说也许40到50万美元之间合适."

在与贝纳的协商破裂前,奥巴马本人也提出将该门槛提高至40万美元.

**进入倒计时**

但即便有一些参议院共和党人士支持民主党避免财政悬崖的举措,时间也不多了.

周四参议院将结束休会,届时他们将研究一项灾害救助议案,帮助暴风桑迪袭击的纽约和新泽西进行灾后恢复工作,同时他们还要探讨一些其他举措.

在共和党掌控的众议院,任何对所有人增税的法案要想获得通过,都需要两党的支持.

如果法案包括提高最富裕人群的税率,则需要所有191名民主党议员加上至少26名共和党议员投票赞成,才能赢得多数支持.

共和党众议员中有34人或者即将退休,或者在11月大选中落败因而无需再担心政治影响.他们其中有些人或将投下赞成票.

另一个选择是,国会静待所有人的所得税税率按照原定计划被调升.然后,议员们在1月的第一周快速达成协议,下调除最富裕阶层外所有人群的税率.

他们还可以通过议案,推迟总计1,090亿美元的自动减支措施.大部分议员希望避免这些措施生效.

一旦表针越过12月31日午夜,面向所有人的增税措施就自动生效,无需国会议员投票;议员们只需要投票下调税率,让大多数美国人的税率恢复到2012年水准.

根据Gallup调查,美国民众对于奥巴马和国会领袖将在1月1日前达成预算协议的乐观态度在近几天减弱.

50%的受访者相信能达成协议,较前一周下降7个百分点,48%的受访者持怀疑态度.此次调查是在上周谈判陷入僵局后进行的.(完)

(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)

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