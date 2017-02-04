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国际财经 | 2017年 2月 4日 星期六 10:21 BJT

美国参议院批准删减油气公司申报内容的规定

路透华盛顿2月3日 - 由共和党主导的美国参议院周五早上表决通过删除一项备受争议的美国证券法规申报规定，该规定的目的在于遏止大型油气及矿业公司的贪腐行为。

参议院以52票对47票的比数通过一项已经在众议院通过的决议案，删除法规中的一项规定，这项规定要求埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)以及雪佛龙(Chevron)(CVX.N)公开申明其向各地政府支付的税项及费用。

共和党籍总统特朗普预料很快将会签署此决议案。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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