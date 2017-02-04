美国参议院批准删减油气公司申报内容的规定

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透华盛顿2月3日 - 由共和党主导的美国参议院周五早上表决通过删除一项备受争议的美国证券法规申报规定，该规定的目的在于遏止大型油气及矿业公司的贪腐行为。
参议院以52票对47票的比数通过一项已经在众议院通过的决议案，删除法规中的一项规定，这项规定要求埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)以及雪佛龙(Chevron)(CVX.N)公开申明其向各地政府支付的税项及费用。
共和党籍总统特朗普预料很快将会签署此决议案。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。