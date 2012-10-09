美国会报告打消中国电信企业在美扩张希望

2012年10月8日，在美国华盛顿举行的记者会上，美国国会众议院情报委员会发布的报告称中国电信企业华为和中兴通讯可能对美国国家安全构成威胁。 REUTERS/Yuri Gripas

* 报告指出中国华为和中兴通讯带来的安全忧虑

* 报告也指出这些企业生产之设备的特殊性

* 认为美国企业应该另寻其他供应商

* 华为与中兴通讯均否认指控

记者 Jim Wolf 编译 王翔琼/王丽鑫

路透华盛顿10月8日电---两家中国电信设备制造商在美国市场扩张前行的脚步周一停摆,因美国国会发布报告,敦促美国企业停止与这两家公司进行业务往来.这也令中国可能实施报复的担忧骤起.

中国华为和中兴通讯多年来在美国市场扩张的努力,因为美国的国家安全考量而备受阻碍,周一出炉的报告让这场争端升温.华为是世界第二大路由器和其他电信设备的制造商,中兴位列第五.

美国众议院情报委员会示警称,北京方面可能利用这两家公司制造的设备,对特定通信活动进行侦搜,并且通过电脑链接对重要系统构成威胁.

委员会小组敦促互联网提供商和其他业者另寻其他供货商.

"这绝对是毁灭性的打击,"Recon Analytics电信分析师Roger Entner表示,"虽然华为已经备受限制,但私下受限和政府公开表示不要采用华为设备,完全是两码事."

报告也建议美国外资审议委员会(CFIUS)禁止未来涉及华为或中兴与美国企业的任何商业合作.

Charter Equity Research的分析师Ed Snyder称,国会的报告可能招致中方报复,对象是在中国销售产品的美国通讯企业,例如思科(Cisco System)(CSCO.O)、谷歌(Google)(GOOG.O)、高通(Qualcomm)(QCOM.O)和苹果(AAPL.O).他同时也表示,非科技领域的美国企业也可能受冲击.

这份报告为长达11个月的调查做出结论,华为自己在2011年初也呼吁展开调查.已在美国销售手机的华为原本希望这起调查能洗清所有疑虑.相关的安全考量扼杀了该公司并购美国通讯业者3Com和美国服务器(伺服器)技术业者3Leaf的交易申请.

此举显然适得其反.

委员会主席Mike Rogers在周一的记者会称,美国企业必须针对华为和中兴带来的国家安全风险进行自我保护.密西根州选出的Mike Rogers曾任职联邦调查局.

"我的观点是,若这有助於中国政府退出网络间谍战,那就太好了,"Rogers称.

华为驻华盛顿发言人William Plummer称,公司完全否认报告中的指控.

他称该小组的建议将会树立"可怕的、扭曲市场、扭曲贸易的政策先例,也可能在其他市场施加于美国企业身上."

中兴新公开的致该委员会的信中表示,"极度不同意"其被中国政府控制的指控.

"这次调查排除了西方规模更大的企业,中兴不应该是焦点,"其表示.

**可能遭到司法部调查**

该委员会的文件猜测多证据少.其表示一份机密附件中提供了"多得多信息,令委员会更加担心".

Rogers称,华为路由器的一些匿名美国用户向该委员会讲述了他所描述的,深夜私自向中国大量发送数据的行为.

在被问及报告中为什麽没有详细阐述这些指控时,他称原因在於其所称的"所有权"担忧,包括向委员会调查人员的秘密披露.

该小组还表示已经向司法部和国土安全部提交指控,称华为可能涉嫌行贿和腐败,并存在歧视和侵权行为.

司法部发言人Rebekah Carmichael称,"我们严肃对待所有有关外国贿赂的合理指控,等收到材料後将认真检视."

Rogers称,他和马里兰州民主党议员C.A. Ruppersberger认为被调查公司的配合度不高,令议员们更加担心.

战略与国际研究中心分析师Chris Johnson称,华为如果在其业务的敏感信息,如公司创始人任正非的军人背景方面不变得更加坦诚的话,这对其本身没有任何好处.

"他们采取了很多举措,他们雇用了游说企业和个人,例如Bill Plummer,试图应对这一局面,但从报告和人们的整体情绪看,显然不奏效,"Johnson称.(完)

--译文审校 沈以文/徐文焰

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