美国会报告打消中国电信企业在美扩张希望

综述：美国数据直指内需增强和通胀攀升 应会提振首季成长
路透华盛顿2月15日 - 美国1月零售销售增长幅度大于预期，因家庭买入电子产品等一系列商品，直指国内需求持续，应该提振第一季经济增长。
* 报告指出中国华为和中兴通讯带来的安全忧虑
* 报告也指出这些企业生产之设备的特殊性
* 认为美国企业应该另寻其他供应商
* 华为与中兴通讯均否认指控
记者 Jim Wolf 编译 王翔琼/王丽鑫
路透华盛顿10月8日电---两家中国电信设备制造商在美国市场扩张前行的脚步周一停摆,因美国国会发布报告,敦促美国企业停止与这两家公司进行业务往来.这也令中国可能实施报复的担忧骤起.
中国华为和中兴通讯多年来在美国市场扩张的努力,因为美国的国家安全考量而备受阻碍,周一出炉的报告让这场争端升温.华为是世界第二大路由器和其他电信设备的制造商,中兴位列第五.
美国众议院情报委员会示警称,北京方面可能利用这两家公司制造的设备,对特定通信活动进行侦搜,并且通过电脑链接对重要系统构成威胁.
委员会小组敦促互联网提供商和其他业者另寻其他供货商.
"这绝对是毁灭性的打击,"Recon Analytics电信分析师Roger Entner表示,"虽然华为已经备受限制,但私下受限和政府公开表示不要采用华为设备,完全是两码事."
报告也建议美国外资审议委员会(CFIUS)禁止未来涉及华为或中兴与美国企业的任何商业合作.
Charter Equity Research的分析师Ed Snyder称,国会的报告可能招致中方报复,对象是在中国销售产品的美国通讯企业,例如思科(Cisco System)(CSCO.O)、谷歌(Google)(GOOG.O)、高通(Qualcomm)(QCOM.O)和苹果(AAPL.O).他同时也表示,非科技领域的美国企业也可能受冲击.
这份报告为长达11个月的调查做出结论,华为自己在2011年初也呼吁展开调查.已在美国销售手机的华为原本希望这起调查能洗清所有疑虑.相关的安全考量扼杀了该公司并购美国通讯业者3Com和美国服务器(伺服器)技术业者3Leaf的交易申请.
此举显然适得其反.
委员会主席Mike Rogers在周一的记者会称,美国企业必须针对华为和中兴带来的国家安全风险进行自我保护.密西根州选出的Mike Rogers曾任职联邦调查局.
"我的观点是,若这有助於中国政府退出网络间谍战,那就太好了,"Rogers称.
华为驻华盛顿发言人William Plummer称,公司完全否认报告中的指控.
他称该小组的建议将会树立"可怕的、扭曲市场、扭曲贸易的政策先例,也可能在其他市场施加于美国企业身上."
中兴新公开的致该委员会的信中表示,"极度不同意"其被中国政府控制的指控.
"这次调查排除了西方规模更大的企业,中兴不应该是焦点,"其表示.
**可能遭到司法部调查**
该委员会的文件猜测多证据少.其表示一份机密附件中提供了"多得多信息,令委员会更加担心".
Rogers称,华为路由器的一些匿名美国用户向该委员会讲述了他所描述的,深夜私自向中国大量发送数据的行为.
在被问及报告中为什麽没有详细阐述这些指控时,他称原因在於其所称的"所有权"担忧,包括向委员会调查人员的秘密披露.
该小组还表示已经向司法部和国土安全部提交指控,称华为可能涉嫌行贿和腐败,并存在歧视和侵权行为.
司法部发言人Rebekah Carmichael称,"我们严肃对待所有有关外国贿赂的合理指控,等收到材料後将认真检视."
Rogers称,他和马里兰州民主党议员C.A. Ruppersberger认为被调查公司的配合度不高,令议员们更加担心.
战略与国际研究中心分析师Chris Johnson称,华为如果在其业务的敏感信息,如公司创始人任正非的军人背景方面不变得更加坦诚的话,这对其本身没有任何好处.
"他们采取了很多举措,他们雇用了游说企业和个人,例如Bill Plummer,试图应对这一局面,但从报告和人们的整体情绪看,显然不奏效,"Johnson称.(完)
--译文审校 沈以文/徐文焰
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