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时事要闻 | 2013年 9月 29日 星期日 14:08 BJT

美国众议院通过紧急支出法修正案 白宫停摆迫近

路透华盛顿9月29日 - 美国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。

共和党议员将此条款附加在紧急支出法内，而美国政府需要紧急支出法的支应，才能在10月1日起的新财年维持运作。

而国会此举让美国政府更加接近在周二停摆的景况。

上述修正案亦包含撤销支应奥巴马医改的医疗设备税。

众议院同时通过法案，让美国政府停摆时仍能持续支付军方费用。(完)

(编译 王冠中; 审校 杜明霞)

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