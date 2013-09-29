美国众议院通过紧急支出法修正案 白宫停摆迫近

路透华盛顿9月29日 - 美国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。

共和党议员将此条款附加在紧急支出法内，而美国政府需要紧急支出法的支应，才能在10月1日起的新财年维持运作。