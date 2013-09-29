美国众议院通过紧急支出法修正案 白宫停摆迫近

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿9月29日 - 美国众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。
共和党议员将此条款附加在紧急支出法内，而美国政府需要紧急支出法的支应，才能在10月1日起的新财年维持运作。
而国会此举让美国政府更加接近在周二停摆的景况。
上述修正案亦包含撤销支应奥巴马医改的医疗设备税。
众议院同时通过法案，让美国政府停摆时仍能持续支付军方费用。(完)
(编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。