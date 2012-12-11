美国国会共和党人与白宫均给出“财政悬崖”新解决方案

路透华盛顿12月11日 - 国会助理周二表示,国会共和党人向白宫提出一份新的财政悬崖提案,以响应政府前一天提交的方案.

"我们向白宫提交了另一份方案,以实现税改和福利改革,解决迫在眉睫的债务危机,并创造更多美国的就业岗位,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)的发言人Michael Steel说.

"我们还在等白宫表态总统愿意削减哪些支出,"Steel说.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 龚芳)

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