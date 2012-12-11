美国国会共和党人与白宫均给出“财政悬崖”新解决方案

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透华盛顿12月11日 - 国会助理周二表示,国会共和党人向白宫提出一份新的财政悬崖提案,以响应政府前一天提交的方案.
"我们向白宫提交了另一份方案,以实现税改和福利改革,解决迫在眉睫的债务危机,并创造更多美国的就业岗位,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)的发言人Michael Steel说.
"我们还在等白宫表态总统愿意削减哪些支出,"Steel说.(完)
(编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
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路透1月23日 - 美国一法官周一阻止了安泰保险(Aetna)拟以340亿美元并购同业哈门那(Humana)的交易。此项裁决使得保险业另一桩大规模并购案--Anthem Inc 力拼以540亿美元完成收购信诺集团的交易，能否成局的风险也加大了。
路透华盛顿1月23日 - 德国大众汽车因柴油车排放丑闻而与美国经销商达成12亿美元和解协议，每家经销商平均获赔185万美元。这项协议周一获得美国地区法官Charles Breyer的批准。