综述：美国参议院领袖认为有望打破预算僵局

* 周四上调债务上限的最后期限临近

* 里德称磋商是“实质性的”

* 未提供具体情况

* 争端可能持续到最后一刻

路透华盛顿10月13日 - 美国参议院为结束财政危机而进行的磋商周日出现进展迹象，但无法保证马上能结束美国联邦政府部分关门局面，并避免发生债务违约。

周五人们乐观以为，可能在金融市场周一开盘前达成协议。但这种乐观预期周六消散，债务磋商从众议院转移到了参议院。

磋商继续在参议院的民主党与共和党领袖之间展开。

解决目前僵局迫在眉睫，参议院和众议院均计划周一上班，尽管适逢哥伦布日联邦假日。

不过，无论参议院可能达成何种协议，都将必须返回众议院获得批准。众议院共和党多数派面临保守派的强大压力，后者坦言不会向奥巴马总统及其所在的民主党做出任何让步。

鉴于此，在财政部周四触及债务上限之前达成协议的希望，可能部分来自对挫伤投资者信心的担忧。

亚洲金融市场开始新的一周，密切关注美国局势发展。美国股指期货下跌，避险日圆全线上扬，预示亚洲股市开盘走势波动。

美国股指期货亚洲盘初下跌0.8%。若维持跌势，则预示美股今日或将低开。

美国股市.SPX在周末之前强劲上扬，寄望于华府很快就上调债务上限达成协议。

**周日会议**

美国众议院议长贝纳(John Boehner)周六通知其议员称，同白宫的协商失败。焦点转到了参议院，参议院举行罕见的周日会议，议员就持续的政府僵局发表谈话。

参议院民主党领袖里德和共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)举行了私下会谈，里德称此会谈是“实质性的”。里德未提供会谈细节。但如果他们达成了协议，那么这些磋商可能会启动一系列的快速立法行动。

里德的言论带来了一些希望，即国会可能很快会通过立法为政府提供资金并提高借款上限。

“我对于就美国目前面临的问题取得正面结果的前景很乐观，”里德在参议院当日闭门前说。

周日稍早，麦康奈尔发布声明呼吁民主党接受一份跨党派计划，以结束政府关门状态及提高借款上限。

共和党人最初抵制奥巴马医改议案并阻止达成预算协议的做法，已导致其他事务也陷入了瘫痪。

“现在我甚至不明白，这是有关什么的？”民主党参议员Claire McCaskill说，“这已经不再是关于奥巴马医改议案的事了。那么是关于改革医疗和社会保障的问题吗？不清楚。是关于我们要花多少钱的问题吗？也不晓得。感觉似乎我们在打太极。”

参议院民主党二号人物Dick Durbin将这场斗争归结为两个看来非常容易解决的问题：财政部举债上限提高的幅度、以及截止9月30日的2013财年资金用尽后临时拨款议案中政府的支出水平是多少。

虽然如此，民主党和共和党却想方设法希望在这两个最基本的问题上附加各自的条件，由此拖慢了谈判的进度。

虽然麦康奈尔呼吁民主党人接受几天前推出的两党共识方案，但一些参议员及其助手却表示，共和党炮制的这项特别举措的细节仍在制定当中。

不过，如果这些磋商取得进展，通常行动迟缓的国会就有可能进入高速运转状态。

在2011年债务上限之争的最后争夺中，一直到7月31日夜间才宣布达成协议。众议院赶在在8月1日通过了议案；第二天参议院继续推进，几个小时之后奥巴马将这份议案签署成为法律。

虽说2011年的斗争进行到了最后一刻，但今年的情况看起来也没什么不同。如果达成协议，议员们可能最晚在周三或周四投票。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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