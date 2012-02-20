美国国会通过延长税收减免政策决议

路透华盛顿2月17日电---美国国会周五结束长达三个月的论战,通过一项延长税收减免政策的决议,惠及1.6亿名工人,对美国经济和身处大选年的总统奥巴马而言可谓降下了及时雨.

这一结果对共和党及众议院议长贝纳(John Boehner)而言,则是相当不利.贝纳决定支持这项议案,在共和党最关注的减赤问题上做出让步,但近40%的众议院共和党议员投了反对票.

两党对这项议案进行了快速表决,众议院以293-132票通过,随後参议院以60-36票通过.众议院242名共和党议员中,有91人投反对票,公开反对贝纳的意见.参议院47名共和党议员中仅14人投赞成票,但外界并不认为这是对参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)领导地位的考验,他亦投票支持该议案.

总统奥巴马已接到该议案,料将立即签署立法.与去年在税收支出问题上争辩不休、屡屡要打破最後期限的情况不同,这次国会达成决议离最後期限尚有富余时间.该税惠政策原定於2月29日到期.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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