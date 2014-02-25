美众议院共和党人将提议削减最高个税税率--报道

路透华盛顿2月25日 -据《华盛顿邮报》周一报道，美国众议院共和党人将于本周推出一套税率改革方案，将最高个人所得税税率由当前的39.6%降至25%，并对最富裕的家庭征收附加税。

报道称，该方案还将现有的七个税阶减少至两个，分别为10%和25%。这项改革方案由美国众议院筹款委员会主席坎普(DaveCamp)提出。

该方案预计在周三提出，邮报称将会对每年45万美元以上的某些所得收入征收10%的附加税，这将影响到律师和会计师等专业人士，而不会涉及农场主和制造业者。

邮报援引美国国会税收联合委员会的分析称，该方案未表明哪些税务减免措施将为降低税率做出牺牲。

分析指出，这项方案将会实现坎普精简税法的部分目标，即在保持税收不变的前提下降低税率。

"我们不仅会实现这个目标，而且99%家庭的税率将在25%以内或更低，"邮报援引一位了解该计划的共和党助理称。

坎普称，将在本周公布一项税收全面改革方案。这位来自密西根的议员曾承诺，在2013年之前税收改革草案将在众议院筹款委员会通过，但一直没有提出议案。国会在财政政策方面仍存在严重分歧。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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