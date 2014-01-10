美国会提贸易促进权法案 以加速贸易协议审议

路透华盛顿1月10日 -美国国会议员周四提出一项法案，将让白宫有权快速通过国际贸易协议，而此刻正值美国准备进行大量贸易协商的一年。

贸易促进权(Trade PromotionAuthority/TPA)将让白宫可以在无须修改的情形下将贸易协议排入国会审议。这是一大利多，因美国目前正与环太平洋国家及欧盟国家协商两套不同的协议，当中将涵盖全球近三分之二的经济及贸易。

这项跨党派提案将可以将避免汇率操弄设定为美国贸易谈判者的目标，这个备受争议的措施可能惹恼主要贸易伙伴；而多位助理表示提案也会强化农业相关规定。

“今日推出的TPA立法将会确保这些贸易协议得以完成，并且是以正确的方式完成，”美国民主党议员、参议院财务委员会主席鲍卡斯(MaxBaucus)表示，该委员会亦掌管贸易议题。

虽然该法案获得参议院金融委员会资深共和党议员Orrin Hatch，众议院筹款委员会主席、共和党议员坎普(DaveCamp)的支持，能否通过仍在未定之天；众议院筹款委员会亦负责监督贸易事务。

众议院筹款委员会资深民主党籍议员莱文(Sander Levin)拒绝加入此一提案，并称他正与同僚合作提出另一项法案。

该法案前景存在一个令人忧心的迹象，151名众议院民主党议员11月致函总统奥巴马，称他们将反对快速通关权限，因先前未就跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)进行磋商。

美国商会已表示，将会游说国会意愿支持于2007年中止的快速通关权限，并称签署贸易协议对于就业和经济成长至为重要。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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