美媒称参议院情报委员会要求特朗普团队提交所有竞选文件

路透华盛顿5月26日 - 华盛顿邮报周五引述两位知情人士报道称，美国参议院情报委员会已经要求总统特朗普的政治团队提交2015年6月竞选活动开始以来的所有文件。该委员会正在调查俄罗斯是否干涉了美国2016年大选。

报道称，参议院情报委员会要求提交所有文件、电子邮件和电话通话记录的信件，上周送抵特朗普的竞选委员会，收信人是团队的财务主管。

报道称，这标志着特朗普竞选团队首次被牵涉进参议院情报委员会对俄罗斯涉嫌干预大选的调查之中。

华盛顿邮报引述两位知情人士称，料很快联系数十名曾经参与竞选活动的人员，以确保他们知道这项要求。

根据华盛顿邮报，这封信由参议院情报委员会主席、共和党参议员Richard Burr和委员会的民主党领袖、参议员Mark Warner联名签署。报道称，这两人的代表均未予以置评。

根据报道，特朗普的竞选委员会目前由Michael Glassner和John Pence领导。Glassner尚未就置评请求作出回覆，白宫一名代表也未立即发表评论。(完)