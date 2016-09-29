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时事要闻 | 2016年 9月 29日 星期四 13:26 BJT

美国国会通过融资法案 避免了政府关门

路透华盛顿9月28日 - 美国国会周三以压倒多数批准了一项议案并递交总统奥巴马审批，该项议案允许联邦机构在12月9日之前临时融资，从而防止政府在本周末关门。

预计奥巴马将很快签署，使之成为法律。此项议案还拨出11亿美元新资金，用于抵御寨卡病毒爆发。(完)

(编译 王颖；审校　戴素萍)

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