美国众议院周四将对财政悬崖提案进行表决--共和党领袖

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透华盛顿12月18日 - 美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)周二表示,他预计周四将就共和党避免"财政悬崖"的提案进行表决,估计这项计划将可取得足够的票数获得通过.
之前共和党高层在周一拒绝了白宫有关避免财政悬崖问题的最新提议.
而共和党计划进行表决的议案准备调高收入在100万美元以上阶层的税率,同时延长对其他纳税人的低税率政策.(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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