分析：美国拉响债务违约风险警报

路透华盛顿9月24日 - 出于对美国无比的信任，资金提供者一般都未把美国可能不偿债的风险放在心上。但在华盛顿，对于政治僵局可能引发不可思议事情的忧虑与日俱增。

议员们公开谈论如果不上调举债上限，下个月可能得要设法成功应付违约的情况，这令两党的政界资深人士都感到恐慌。

另一个值得忧虑的原因是，关于债务上限的争论似乎卡在共和党以大规模减支来交换上调16.7万亿美元举债上限的要求上。

这一要求恐怕过甚，因为华府已在除了福利之外的方方面面厉行减支。若再进一步削减，国会恐怕不得不在养老金和老年人医疗保健等神圣不可侵犯的项目上下手了。而这是议员们不愿意看到的。

“各方达成协议的要件正在消失，”顾问公司Hamilton Place Strategies的弗拉托(Tony Fratto)表示。“现在只有艰困的选择。”弗拉托在布什总统时代曾担任白宫和财政部的发言人。

近日在国会的多数讨论甚至没有以债务上限为主。当各预算措施即将到期时，议员们反而忙着通过法案来维持大多数的政府机关能够安然度过这个月。

如今甚至连财政部长也表达了对美国持续支付帐单能力的担忧。财政部长的角度通常包括了对华尔街信心喊话。

美国财政部长杰克卢上周对一商业论坛表示，“推动到最后一刻的使命让我惴惴不安。”杰克卢形容自己是“焦虑不安”的。

Bipartisan Policy Center分析师Steve Bell表示，他应该感到惴惴不安。该研究机构估计政府会在10月18日至11月5日之间开始出现违约。

Bell是共和党人士，且曾经担任美国参议院预算委员会的人事主管。他表示，他在华府的40年来，没有这么担心过违约的可能性。

美国信用违约互换(CDS)价差图表，请点选(link.reuters.com/rad43v)

美国债务上限深入报导，请点选(reut.rs/1fhmKpc)

**难以想像**

对于仍在勉力走出2007至2009年衰退的美国而言，若发生债务违约，将撼动华尔街，且很有可能会引发国内另一场经济危机。借款成本可能全面飙升。

上次在2011年发生的举债上限角力，造成美国濒临违约，并导致评等公司标准普尔摘下美国亮丽的顶级信贷评等。

那时国会和白宫就大幅减少支出达成协议，避免了违约危机。美国减支计划于今年生效，但社会保障退休金和医疗保险等所谓的社会福利支出计划(entitlement programs)则大多未受波及。

随着难度较低的减支计划已经完成，在政府现金用罄前要达成新的紧缩预算协议将会更加困难。白宫已誓言不会与共和党人士针对举债上限进行协商。

“和2011年相比，我现在比较不安。”Bell说。

然而，投资人显然押注这次债务违约风险要比上次小。

在信用违约互换(CDS)市场，每1,000万美元美国主权债未来五年违约的保险成本约为28,000美元。这虽然高于一周之前，但仍远低于2011年7月时的高点63,000美元。

彭博周二报导称，美国财政部长杰克卢说，投资人对于债务上限协商将达成协议的信心程度，或许“超过了应有的可能性。”

有些投资人开始重新评估风险。

“既然无法化解的矛盾加深，总统与国会无法在期限前达成提高举债上限共识的可能性越来越大了，”全球最大对冲基金之一Bridgewater Associates创办人Ray Dalio在研究报告中说。

杰克卢的忧心却与前任财长盖特纳成对比。盖特纳在2011年时坚称违约是“不可能的”。

现在，许多共和党人支持的计划版本是，万一财政部无钱可用时，优先偿付债权人，然后才是拨款给其他政府应履行的偿付义务。白宫已经表态会否决这项计划。

华府资深政治圈人士说，过去的政治人物根本不会把这种可能性当真。

这就让人更加怀疑投资人先前的反应了。美国距离破产非常遥远，投资人向来押注美国毫不存在失去偿债能力的风险。

“事实上，不确定性就在于这个让人担心的新变数，”前美国国会预算办公室主任里芙琳(Alice Rivlin)说。她曾是克林顿时代的白宫预算首长。

她称，她从未见过违约风险到达这么高的程度。

“几年前人们可能会说‘别傻了，他们当然会提高举债上限。’但如今没人敢这么打包票了。”(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/李婷仪 审校 张明钧)

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