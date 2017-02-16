焦点：美国众议院共和党人批评叶伦的利率和监管政策

图为2016年11月拍摄的美国国会大厦。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿2月15日 - 美国国会共和党议员周三对美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦的经济管理做法提出批评，要求她暂停金融监管方面的工作，等待特朗普总统提名新的央行决策委员。

叶伦在众议院金融服务委员会的听证会颇为紧张，会上共和党人明确表示将继续施压联储，要求其削减庞大的债券持仓，并根据数学规则惯例来设定利率。

“我们必须保持警觉，确保我们的央行官员不要有朝一日变成我们的核心规划者，”众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)说。“根本没有证据证明，零利率和大幅膨胀的美联储资产负债表能够带来健康的经济。”

批评者认为，叶伦推动降息并维持利率在零水准附近，同时购买大量公债和抵押支持债券，以此应对2007-2009年金融危机，导致了本次美国经济复苏的速度为二战结束以来最慢。

亨萨林正在筹划监管改革，其中包括若美联储忽视政策规则，则由国会审查其利率政策。叶伦表示反对此举，认为这会破坏美联储的独立性。

“这将导致糟糕的经济状况，”叶伦在听证会上称。

特朗普去年竞选期间就批评美联储，他能够任命三位新的美联储理事。目前美联储七位理事中有两位空缺，塔鲁洛4月初离任后将出现第三个空缺。

亨萨林等共和党人士表示，美联储的银行监管规定干预过度，而且对美国公债和抵押贷款支持证券的持仓可能助燃资产泡沫。目前美联储持有约4.2万亿美元美国公债和抵押贷款支持证券。

“也许我们不应该对非常规政策有这么多的期望，”肯塔基州共和党众议员Andy Barr表示。

北卡罗来纳州共和党众议员Patrick McHenry敦促叶伦，在特朗普提名一位官员出任美联储最高金融监管官员之前，避免根据与国际银行业监管机构的磋商来制定新规定。

叶伦表示，特朗普对这个角色的未来人选，能够在这些新的监管规定生效前加以检讨审视。

“这些国际性的讨论并没有任何约束力，不会要求我们在制定规则的过程中实行任何事情，”她表示。

叶伦的联储主席四年任期至2018年1月届满。(完)