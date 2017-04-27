美国国会或延长拨款谈判期限一周 以避免联邦政府停摆

路透华盛顿4月26日 - 美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。

据一名知悉谈判的众院消息人士称，最后谈判期限可能会延长一周，这样一来共和党及民主党的国会高层将获得“喘息空间”来完成谈判，并向议员们提交为本财年剩余时间拨款约一万亿美元的计划。

谈判者还在争分夺秒地扫清这个庞大支出计划尚待解决的争议。

若在周五午夜前，国会未能就一个临时性拨款或长期计划达成一致，联邦政府机构将耗尽资金，数十万联邦政府雇员将面临被解雇的风险。

许多决策者都担心再次出现2013年的情况，当时美国政府停摆了17天。(完)