美国国会或延长拨款谈判期限一周 以避免联邦政府停摆

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月26日 - 美国国会朝着达成政府拨款协议迈出了一小步，拨款可助其支撑到9月，但准备延长周五午夜的最后期限，以确保完成相关谈判并避免政府停摆。
据一名知悉谈判的众院消息人士称，最后谈判期限可能会延长一周，这样一来共和党及民主党的国会高层将获得“喘息空间”来完成谈判，并向议员们提交为本财年剩余时间拨款约一万亿美元的计划。
谈判者还在争分夺秒地扫清这个庞大支出计划尚待解决的争议。
若在周五午夜前，国会未能就一个临时性拨款或长期计划达成一致，联邦政府机构将耗尽资金，数十万联邦政府雇员将面临被解雇的风险。
许多决策者都担心再次出现2013年的情况，当时美国政府停摆了17天。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。