美国建筑支出和汽车销售强劲增长 缓解对第四季成长大幅放缓的忧虑

路透华盛顿12月2日 - 美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧。

周二公布的数据显示，美国11月汽车销售意外增长，也扶助提振成长前景。

“经济增长步伐较人们认为的更加稳固，美国仍是全球经济的一大亮点，其他很多国家的经济表现仍然欠佳，”MUFG Union Bank驻纽约的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美国商务部周二公布，美国10月建筑支出上升1.1%，至9,710亿美元，为5月以来最大增幅，预估为增长0.6%。

9月建筑支出被上修至下跌0.1%，前值为回落0.4%。分析师称，这暗示第三季国内生产总值(GDP)初估值可能被上修0.2个百分点，至按年增长4.1%。

美国政府将在本月晚些时候公布第三季GDP终值。根据之前公布的第三季GDP初值，住宅以及工厂和电站等非住宅建筑对经济成长的贡献为零。

“我们预计第三季GDP增幅将被上修，其中企业在建筑方面的投资上修幅度最大，”摩根士丹利驻纽约的分析师Ted Wieseman表示。

预计10月建筑支出仅增长0.6%的分析师也将第四季GDP成长预估上修至1.7-3.0%。

另外，六大车商中五家上月的汽车销售增幅超过分析师预期。通用汽车(GM.N)报告销售跳增6.5%，克莱斯勒(FCHA.MI) (FCAU.N)则表示销售急增20.1%。

但福特汽车(F.N)报告销售小幅下降。

上周公布的耐久财订单数据疲弱，引发市场担忧第四季成长步伐将大幅放缓，但今天出炉的建筑支出和汽车销售数据向好，表明经济仍然保持了一定的成长动能。

10月民间建筑支出增长0.6%，住宅项目支出录得去年12月以来最大月增幅。

住宅项目支出增长受助于单户和多户房屋建筑支出增长，以及房屋修缮支出增加。

公共项目建筑支出大增2.3%，受助于联邦政府建筑支出猛增19.3%，录得2006年10月以来最大月增幅。另外，州和地方政府建筑投资在连跌两月后增长0.9%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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