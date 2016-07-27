综述：美国消费者信心保持稳定 新屋销售逼近八年半高位

路透华盛顿7月26日 - 美国7月消费者信心保持稳定，新屋销售触及近八年半最高，表明经济增长势头依旧，可能为美国联邦储备理事会(美联储)年内升息提供依据。

周二公布的另一项数据显示，5月美国房价涨幅温和，这应该有助于支撑消费者支出，同时也使房价保持在购房人力所能及的水平，尤其是已经有购买意向的首次购房人。

今日的报告，加之近期公布的零售销售、制造业和服务业等数据，描绘出一幅令人振奋的经济画面。美联储今天开始为期两天的议息会议，预计将在明日宣布保持利率不变。

“上述数据的乐观基调将进一步提振美联储对经济的信心，”道明证券驻纽约的副首席经济学家Millan Mulraine表示，“尽管我们预计联储当前的观望立场不会有任何改变，但美国家庭对经济的信心如此强韧，将会鼓舞联储重新考虑升息。”

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)称，7月消费者信心指数为97.3，6月修正后为97.4。分析师预计为95.9。

上月英国公投脱欧在全球金融市场掀起轩然大波，并导致其他消费者信心数据下滑，但今日的数据基本持稳。

消费者信心数据中的就业难获得分项指数在6月下滑后反弹。该指标与月度就业报告中的失业率紧密关联。

“应该将这份报告视作一个镜头，透过它来洞察就业市场的表现，再加上7月已公布的初请失业金数据，就能看到就业市场状况切切实实改善的迹象，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

**楼市强势依旧**

近期美国股市上涨，就业市场不断改善，且汽油价格回落，消费者信心受到支撑，进而扶助提振经济活动。

一项路透调查显示，经济学家预计，美国政府将在周五公布第二季经济按年增长2.6%，快于首季1.1%的增速。

周二的数据公布后，美国金融市场波动不大。股市回落，因麦当劳(MCD.N)等企业公布的业绩疲弱，投资者信心受创。美国公债价格走低，美元指数小跌。

另外，商务部报告，6月新屋销售较前月跳增3.5%，经季节性调整后年率为59.2万户，为2008年2月以来最高水平。分析师的预期为增至56万户。新屋在楼市的占比约为9.6%。

新屋销售同比猛增25.4%。第二季新屋销售月均值远高于首季水平。

上周公布的一项报告显示，6月成屋销售接近九年半高位。另外，6月独栋屋新屋开工稳步增长。新屋销售可能得益于市场上二手房供应长期短缺。这些数据反应出美国楼市加速改善。

中西部新屋销售跳增10.4%，西部地区猛增10.9%，因库存吃紧，该地区房价大幅攀升。但东北部新屋销售回落5.6%，人口稠密的南部地区下滑0.3%。

今日公布的第三份报告显示，标普CoreLogic/Case-Shiller 20个大都会地区房价5月同比增长5.2%，4月增幅为5.4%。

“由于基本面仍然良好，我们预计，房价温和增长将会提升房主的房屋净值，并鼓励库存增加，从而导致楼市的供需状况持续改善，”IHS Global Insight的美国经济学家Kristin Reynolds说。（完）