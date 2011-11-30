美国11月消费者信心反弹且远超预估

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 消费者信心11月反弹
* 房价9月下降0.6%,第三季下滑1.2%
* 资不抵债的借款人数量第三季减少
* 最近一周连锁店销售上升
路透纽约11月29日电---美国人本月对经济形势的担心有些缓解,但9月房价意外下跌突显经济复苏的基础薄弱.
11月消费者信心从上月所及两年半低点反弹,而且美国零售商公布强劲销售表现,因上周的假期购物季开局不错.
美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,触及7月以来高点,远远超过分析师预估的44.0.10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.
FTN Financial驻纽约分析师Lindsey Piegza称,"消费者信心大幅上升,回到了第二季时的水平,进一步凸显出消费者支出的巨大变动."
然而,消费者信心指数仍处於历史低位,远低於2月触及的近期高点72.0.
美国民众对工作和收入的担心程度降低.衡量找工作难度的指标降至2009年1月以来的最低水准42.1%.预期未来六个月收入增长的指标从11.1%升至14.9%.
消费者信心在近来几个月受到冲击,8月时的政治僵局将美国推向债务违约的边缘,美国再度陷入衰退和欧元区债务危机深化的忧虑加剧.
最新调查的截止期为11月15日,早于国会预算超级委员会宣布未能达成减赤协议.
尽管衰退疑虑减退,但分析师警告称,经济仍易受到冲击,特别是欧债危机余波带来的风险.
信心数据帮助推升美国股市.DJI,在此同时,对於欧洲的疑虑暂时缓和,投资人又重回风险资产.
美国联邦储备委员会(美联储)自2008年底以来即维持近零的利率,并已买入逾2万亿美元长期证券以支撑经济.副主席叶伦周二表示,联储有进一步放宽货币致策的空间.
零售商在假期购物季开局强劲.美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,11月26日止当周美国连锁店销售较前周增长1.7%,创6月以来最大增幅;Redbook Research的报告显示,11月26日止当周美国连锁店销售较上年同期增长5.4%.
**房市脆弱**
周二的另一项数据显示,陷於困境的美国房市仍难以站稳脚步.美国9月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整後较上月下滑0.6%,分析师此前预期为持平.
8月房价指数也下修至下滑0.3%,原本公布为持平.
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参看标准普尔/Case-Shiller房价指数相关图表,请点击
参看经济谘商会美国消费者信心指数相关图表,请点击
(link.reuters.com/ryq35s) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
近几个月来该指数呈平稳态势,分析师寄望房市至少能稳定下来.
即便如此,预计房价将维持疲弱直到2013年、甚至更久,因纵使买家仍在观望,但还有庞大数量的房屋可能入市求售.
报告显示房价回到2003年的水准,经季节调整後20个大都市有15个房价按月下跌。 "我不知道到底发生什麽事,但目前看不到任何理由可让我预测经济复苏的."耶鲁大学经济学教授暨该指数共同建立者Robert Shiller告诉Reuters Insider.
与上年同期相比,20个大都市9月房价指数下滑3.6%,跌速低於前月的下降3.8%.
相对之下,美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的房价指数则显示9月房价按月升0.9%,较上年同期则仅降2.2%.
其他也有一些较正面的房市消息.那些资不抵债的借款人--其房屋价值已低於贷款金额--数量在第三季适度减少,尽管仍处於高水平.
数据分析公司CoreLogic(CLGX.N)表示,这类"权益为负值"的房地产数有1,070万栋,或占所有带抵押贷款住宅不动产的22.1%,比率略低於第二季.
由於房市仍力图脱困,数量庞大的资不抵债屋主已引起外界担心,如果借款人拖欠偿还或决定就此落跑,那麽可能出现更多止赎案例.(完)
--编译 李爽/王翔琼/张若琪;审校 郑茵
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