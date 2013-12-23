美国消费者信心增强 经济前景向好

图为美国阿肯色州一家沃尔玛超市的水果商品售卖区。 REUTERS/Rick Wilking

* 美国11月个人支出增加0.5%

* 个人所得增0.2%，通胀指标温和

* 12月消费者信心增强

路透华盛顿12月23日 -美国12月消费者信心创下五个月高点，个人支出录得夏季以来最强增幅记录，进一步显示美国经济维持活力，令人加倍预期2014年经济表现抢眼。

11月消费者个人支出创6月以来最快增速，12月消费者信心指数向好，这都表明尽管收入增长不大，消费者仍会继续购物。

“明年将越来越好。衰退结束快五年了，我们一直期盼着这天到来，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师ChrisRupkey表示。

美国商务部周一表示，11月个人支出较前月增加0.5%，10月为增长0.4%。11月增速符合分析师预期，为连续第七个月增长。

经通胀调整后的消费者支出亦增加0.5%，增幅为2012年2月来最高。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。

数据表明，今年第四季的支出几乎肯定会超过第三季2%的年增速，尽管有迹象显示，圣诞节的冲刺销售可能会不尽如人意。

基于11月数据，一些分析师调高其对第四季经济增长预估，上调幅度高达0.2个百分点至年率为2.4%。

尽管所得增长仍乏善可陈，上月仅增加0.2%，但随着股市和楼市价格上涨，带动家庭收支的改善有利于推动支出。

汤森路透/密西根大学公布调查显示，美国12月消费者信心指数终值为82.5，为7月以来最高，初值亦为82.5。11月数据为75.1。

美国股市触及纪录高点，苹果(AAPL.O)获投资者热捧，因该公司同中国移动(0941.HK)(CHL.N)签订销售协议。美国政府公债价格在淡静假日交投中略下滑，美元指数亦下跌。

**经济成长并未推升通胀**

该报告连同就业和工业产出等其它相当强劲的数据，表明经济保留了第三季的部分动能，2014年成长步伐料加快。

这些数据亦符合美联储对经济成长的乐观看法，而此看法促使美联储上周宣布将开始缩减每月购债规模。

美国第三季经济成长4.1%，为近两年来最快步伐，第二季为扩张2.5%。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF将上调对美国经济明年的成长预估。IMF在10月曾预计，美国经济2014年将扩张2.6%。

尽管经济显现强劲迹象，但通胀仍然温和。美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平，较上年同期上升0.9%。该指数10月同比上升了0.7%。

11月剔除食品和能源的核心PCE物价指数为连续五个月环比上升0.1%。该指数较上年同期升1.1%。

这两个通胀指标仍远低于美联储的2%目标，表明联储可能还将把近零利率维持一段时间，即便其开始削减购债计划。

“经济成长更为强劲支持了美联储削减购债，但通胀温和意味着削减购债的步伐将较为缓慢，”BMO CapitalMarkets资深分析师Jennifer Lee称。

部分分析师称，未来数月薪资增长乏力可能会损及支出，并指出家庭正在减少储蓄以用于购物。

储蓄率降至九个月低位。

但其他人认为，这是信心增强的迹象。

“消费者对自己的收入前景看来更有信心，”Wells Fargo Securities资深分析师EugenioAleman称，“我们预计下一年的收入和支出增速将加快，因为劳动力市场和消费者信心进一步增强。”(完)

(编译/审校 朱晓军/孙茉莉/侯向明/许娜/王兴亚/张荻/杜明霞)

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