美国消费者信心增强 经济前景向好

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 美国11月个人支出增加0.5%
* 个人所得增0.2%，通胀指标温和
* 12月消费者信心增强
路透华盛顿12月23日 -美国12月消费者信心创下五个月高点，个人支出录得夏季以来最强增幅记录，进一步显示美国经济维持活力，令人加倍预期2014年经济表现抢眼。
11月消费者个人支出创6月以来最快增速，12月消费者信心指数向好，这都表明尽管收入增长不大，消费者仍会继续购物。
“明年将越来越好。衰退结束快五年了，我们一直期盼着这天到来，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师ChrisRupkey表示。
美国商务部周一表示，11月个人支出较前月增加0.5%，10月为增长0.4%。11月增速符合分析师预期，为连续第七个月增长。
经通胀调整后的消费者支出亦增加0.5%，增幅为2012年2月来最高。消费者支出占到美国经济活动的三分之二以上。
数据表明，今年第四季的支出几乎肯定会超过第三季2%的年增速，尽管有迹象显示，圣诞节的冲刺销售可能会不尽如人意。
基于11月数据，一些分析师调高其对第四季经济增长预估，上调幅度高达0.2个百分点至年率为2.4%。
尽管所得增长仍乏善可陈，上月仅增加0.2%，但随着股市和楼市价格上涨，带动家庭收支的改善有利于推动支出。
汤森路透/密西根大学公布调查显示，美国12月消费者信心指数终值为82.5，为7月以来最高，初值亦为82.5。11月数据为75.1。
美国股市触及纪录高点，苹果(AAPL.O)获投资者热捧，因该公司同中国移动(0941.HK)(CHL.N)签订销售协议。美国政府公债价格在淡静假日交投中略下滑，美元指数亦下跌。
**经济成长并未推升通胀**
该报告连同就业和工业产出等其它相当强劲的数据，表明经济保留了第三季的部分动能，2014年成长步伐料加快。
这些数据亦符合美联储对经济成长的乐观看法，而此看法促使美联储上周宣布将开始缩减每月购债规模。
美国第三季经济成长4.1%，为近两年来最快步伐，第二季为扩张2.5%。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF将上调对美国经济明年的成长预估。IMF在10月曾预计，美国经济2014年将扩张2.6%。
尽管经济显现强劲迹象，但通胀仍然温和。美国11月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平，较上年同期上升0.9%。该指数10月同比上升了0.7%。
11月剔除食品和能源的核心PCE物价指数为连续五个月环比上升0.1%。该指数较上年同期升1.1%。
这两个通胀指标仍远低于美联储的2%目标，表明联储可能还将把近零利率维持一段时间，即便其开始削减购债计划。
“经济成长更为强劲支持了美联储削减购债，但通胀温和意味着削减购债的步伐将较为缓慢，”BMO CapitalMarkets资深分析师Jennifer Lee称。
部分分析师称，未来数月薪资增长乏力可能会损及支出，并指出家庭正在减少储蓄以用于购物。
储蓄率降至九个月低位。
但其他人认为，这是信心增强的迹象。
“消费者对自己的收入前景看来更有信心，”Wells Fargo Securities资深分析师EugenioAleman称，“我们预计下一年的收入和支出增速将加快，因为劳动力市场和消费者信心进一步增强。”(完)
(编译/审校 朱晓军/孙茉莉/侯向明/许娜/王兴亚/张荻/杜明霞)
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