美国12月消费者信心升至八个月高位

* 12月消费者信心升至八个月高位

* 消费者对就业和财务状况更加乐观

* 10月房价下跌,较上年同期降3.4%

* 里奇蒙制造业改善,德州制造业疲弱

路透华盛顿12月27日电---就业市场状况改善提振美国消费者信心12月升至八个月高位,但房价持续疲软仍是经济加快增长的一道障碍.

美国经济谘商会周二公布,12月消费者信心指数大幅上升.这为消费者支出在11月表现低迷後出现升温带来希望.

"这意味着经济将出现一定程度的实质改善.消费者信心实际上归结为对就业市场的感觉,"Wells Fargo Securities资深分析师Mark Vitner说.

美国经济谘商会12月消费者信心指数从11月的55.2升至64.5,超出分析师预估的58.3.

标准普尔/Case-Shiller的报告显示,未经季节调整的10月20个大都市房价指数较上月下滑1.2,上月为下降0.7%.

其他数据显示本月的制造业情况喜忧参半.达拉斯联邦储备银行表示,该地区制造业活动疲弱.

不过11月大西洋沿岸中部地区的制造业情况持坚,里奇蒙联储银行称,新订单和出货增加,抵消了就业温和下滑的影响.

然而,消费者愈发乐观.美国经济谘商会公布的现况指数升至三年高位,预期指数触及七个月高点.

消费者信心大幅上涨,主要是因为劳动力市场基调向好.11月失业率降至两年半低点,且初请失业金人数为2008年4月以来最低.

尽管展现出韧性,但欧债危机仍持续对美国经济带来负面影响.

"这一利好消息可能在新的一年受到全球经济放缓及欧洲当前风险的检验,"多伦多道明证券(TD Securities)驻纽约首席分析师Eric Green称.

"不过,年末呈现的更强动能是真实的,这使得美国经济能够更好地应对明年上半年势必更强的成长阻力."

美股在淡静交易中几乎收於平盘,而美国公债价格走升.美元指数略走软.

欲浏览美国消费者信心情况图表,请点选:link.reuters.com/gym75s

欲浏览美国住房价格情况图表,请点选:link.reuters.com/rum75s

**楼市需求升温**

尽管房价持续下跌,但楼市对经济拖累有所减少.房屋需求正在升温,住房销量近几个月出现增长.

建筑商为新的居住项目开工动土,明年住房建设料为美国国内生产总值(GDP)做出贡献.如果这样,将成为2010年第二季以来首次增长.

"尽管其他一些楼市指标过去几个月有所好转,但我们还须看到大多数房价指标上升,"驻纽约摩根大通分析师Daniel Silver称.

随着就业市场不断改善,楼市可能获得一定支撑.在经济谘商会调查中,消费者对就业市场的展望明显好转.

本月认为工作岗位"充足"的受访者比例从11月的5.6%升至6.7%;认为工作"很难找"的受访者比例从上月的43%降至41.8%.两者均为2009年1月以来最佳读值.

"人们开始感到就业市场改善,"德意志银行资深美国分析师Carl Riccadonna说.

他还称,这非常有助於良性循环的形成,即信心改善、消费增加、生产扩张、收入增长.

预期未来数月工作岗位增加的消费者比例从12.4%升至13.3%;预计工作岗位减少的消费者比例从23.8%下降至20.2%.

更多消费者预计收入将增加,比例从11月的14.1%升至17.1%.(完)