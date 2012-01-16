美国1月消费者信心升至八个月最高

1月13日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 1月美国消费者信心升至74.0

* 美国11月贸易逆差扩大

* 12月进口物价下跌0.1%

路透纽约1月13日电---周五一项调查显示,美国消费者信心在1月初升至八个月高位,因美国人对就业前景更加乐观.

稍早公布的另一份数据显示,美国11月贸易逆差扩大至五个月最高,促使部分分析师略微下调第四季经济增长率预估.

汤森路透/密西根大学1月消费者信心初值由上月的69.9升至74.0,为连续第五个月上升,并创下2011年5月来最高.

该数据高於预估的71.5,并与周四公布的12月零售销售逊於预期形成鲜明对比.

"这表明,即便本周公布的零售销售数据令人失望,但基本力道仍可能有所增强."GFT Forex研究主管Kathy Lien说道.

"能不能说这意味着长期人气的转变,恐怕还要三思,不过就今日而言这算得上是好消息."

虽然该指数升至2011年高位附近,但仍远低於金融危机之前的水平.

尽管数据面消息利好,但有报导称,标准普尔将调降数个欧元区国家的评级,令金融市场受创.美国股市周五收跌,结束四日连涨..NCN

**欧洲的威胁**

美国商务部公布的数据显示,11月贸易逆差为478亿美元,大於分析师预计的450亿美元.

"贸易收支数据的恶化相当明显,有可能让我们将第四季(经济成长)预估调降零点几个百分点,"Ameriprise Financial资深经济分析师Russell Price说.

摩根大通表示,美国第四季国内生产总值(GDP)增幅可能更接近于3.0%,而非他们预估的3.5%.

逆差扩大表明美国企业和消费者买进更多的海外商品和服务,从而降低了国内生产.

TD Bank Group资深经济分析师Martin Schwerdtfeger说道:"外部前景并不利於美国出口业,因全球经济增长减速,且美元在欧债危机推动下升值."

此外进口物价下滑表明通胀压力仍低迷,这给美国联邦储备理事会(美联储,FED)留下空间,目前美国基准利率维持在超低水准.

12月美国进口物价一如预期下滑0.1%,因油价回落,11月则上升0.8%.

欲浏览美国消费者信心图表,请点击:(link.reuters.com/van95s)

欲浏览美国贸易收支,请点击:(link.reuters.com/dan95s)

欲浏览美国进出口物价,请点击:(link.reuters.com/can95s)

美国2011年第四季经济增长率可能高於第三季的1.8%,很多分析师预期经济增长环比年率将在3%左右.

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周五就经济发表了乐观的看法,称美国经济回升力度正在加强,不过也对欧债危机心存担忧.

曾是美国经济重要支柱的消费者支出目前仍然低迷且容易受到外部动荡的冲击.尽管一些美联储官员曾表示,可能需要采取进一步举措来提振经济,但在本月底的联储政策会议上料不会采取行动.

接受信心调查的消费者中有34%表示他们听说过近来就业成长,比重是调查史上的纪录高位,且远高於12月的21%.

"该数据暗示消费者支出前景将提升,在2012年的增幅将升至约2.1%,"调查总监Richard Curtin在声明稿中表示.

但消费者仍对政府经济政策欠缺信心,多数消费者连续第六个月将之评定为不适宜.

美国民众也不看好其个人财务状况,仅有24%预期1月其财务情况将会改善,略低於12月的25%.

该调查中评估当前经济情况的指数升至2月以来最高水准82.6,12月为79.6.衡量消费者预期的指数则从63.6升至68.4.(完)