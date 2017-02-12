综述：美国消费者信心脱离高位但仍很强劲 大选相关乐观情绪消退

路透华盛顿2月10日 - 美国消费者信心在2月初脱离13年高位，可能是因为围绕特朗普当选总统的乐观情绪有所消退。但消费者信心仍非常强劲，表明消费者仍将继续推动经济增长。

美国消费者信心在去年11月特朗普胜选后飙升，尾随股市大涨，因特朗普有关减税和放松监管的承诺引发消费者和投资者重点关注。

尽管这些承诺细节不明朗，但仍被视为亲商并有利于经济增长。特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。

周五公布的报告显示，美国密西根大学2月美国消费者信心指数初值降至95.7，此前1月终值为2004年1月以来最高位98.5。2月消费者预期指数初值为85.7，低于1月的90.3。

“这可能是由于华盛顿在减税、医保改革和基建支出等计划的细节方面缺乏后续进展，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding说。

密西根大学称，参与本月调查的消费者对特朗普政府经济政策的看法存在分歧。30%的受访者看法乐观，29%的受访者持负面看法。

同样，近60%的受访消费者或是正面或是负面地提及了政府政策，密西根大学称这样的比例在该调查中显得非同寻常地高。

消费者的看法也随着政党路线而分歧，自称是民主党的受访者预计经济将陷入衰退，而自称共和党的受访者则预计经济将继续增长。

“美国明显处于政治色彩浓郁的环境当中，从这份调查结果就可以看出这一点，”密西根Plante Moran Financial Advisors的投资总监Jim Baird说。

“总的情况是消费者情绪还算乐观，这是受益于就业市场持续强劲...而且消费者似乎也乐观预计支出将在未来数月继续增长。”

消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。特朗普税改承诺宣布后，美元指数走高，美国公债价格下跌，股市触及纪录高位。

**通胀预期低迷**

密西根大学调查还显示，消费者的通胀预期在本月初总体维持低位。劳工部周五公布的另一份报告，也突显出这种低迷的通胀预期。

美国1月进口物价较上月上涨0.4%，因能源产品成本进一步上涨。进口物价较上年同期跃升3.7%，创2012年2月以来最大升幅，12月则为上升2.0%。

但1月扣除燃料的进口物价按月下跌0.2%，按年持平。

进口物价上涨，是因为坚挺的全球需求推高了石油和其他大宗商品价格，但受美元强势影响，这种价格上涨对于更全面提升通胀的溢出效应有限。

美元兑美国主要贸易伙伴国货币的汇率在2016年升高4.4%，升值主要集中在去年最后几个月。

这表明美元近期将继续压制进口通胀，尽管年初以来美元贸易加权指数已下滑2.9%。

“我们预计未来数月美元将总体走强，这将令非燃料进口物价通胀保持温和，”富国证券分析师Sarah House说。

进口燃料价格上月大涨5.8%，12月则大涨6.6%。进口食品成本下跌1.3%，12月为下跌1.5%。

进口资本财价格小降0.1%，进口汽车价格跌0.5%，为2015年1月以来最大跌幅。

美国进口物价和石油图表 tmsnrt.rs/2frSmhf

美国消费者信心图表 tmsnrt.rs/2fk6Gce

消费者信心：通胀预期图表 tmsnrt.rs/2fkaEBL

美国消费者信心和汽油图表 tmsnrt.rs/2eRqSzN

(完)