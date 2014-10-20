综述：美国消费者信心意外升至七年高点 楼市亦持续复苏

焦点：中国强监管剑指资本套利 银行私募ABS业务前景存忧
路透上海5月4日 - 在银监会强监管下，中国方兴未艾的银行私募ABS（资产证券化）正急踩刹车。因其存在的资本套利和理财资金持有劣后级产品等问题，银行未来投资此类产品优先级或需计提100%风险权重，令市场对其业务前景忧心忡忡。
路透华盛顿10月17日 - 美国德州出现埃博拉病例让整个国家都忧心忡忡，但周五公布的数据显示，这并未导致美国人对消费支出的态度变得更加谨慎。
汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。
另一项数据显示，上月房屋开工升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。
“美国经济的整体力道仍完好，”俄亥俄州哥伦比亚Nationwide Mutual Insurance的分析师David Berson表示。“要不是埃博拉和地缘政治疑虑，这些(信心)数据会更好。”
这份信心调查数据是在9月25日至10月15日采集，当时正值西非埃博拉疫情蔓延的消息冲击美国。该病在西非已致数千人死亡，而且在美国也出现病例。
美国官员证实，9月30日以来已发现三例埃博拉病例，均在达拉斯。其中一名男性后来死于该疾病，护理过该病患的两名护士正在接受治疗。
投资者一直担心，埃博拉疫情若不能在美国得到控制，可能吓到消费者，并导致其削减支出，不过迄今鲜有这种迹象。
本周稍早全球股市下跌，也恰在此次消费者信心调查期间内。
路透调查分析师原本预期，消费者信心指数会下降，但其不降反升至86,4，消费者对于他们的个人财务状况和国家经济看法更加乐观。
其他消费者信心指标也没有显示太多令人警惕的迹象。Gallup日常经济景气调查最近几周启稳。至少消费者在做出支出决定时，仍专注于经济好转的状况。
“尽管媒体对埃博拉的报导越来越多，但迄今埃博拉对消费者信心几乎没有产生明显影响，”高盛分析师Kris Dawsey表示。
上月美国失业率降至5.9%，达到六年低点。投资者认为，就业市场好转将促使美联储明年加息，结束2008年以来一直保持的近零利率政策；不过对全球经济以及通胀率一直偏低的担忧，最近促使他们预期加息将推迟至明年晚些时候。
浏览美国建筑许可图表，请点选(link.reuters.com/gud94v)
浏览美国消费者信心图表，请点选(link.reuters.com/hem86v)
**楼市持续复苏势头**
就业市场改善扶助上月楼市复苏加速，房屋开工升幅超过预期。
商务部数据显示，9月房屋开工增加6.3%，年率为102万户。再次表明楼市继续好转。建筑许可亦上升。
“如果看一下趋势，就会发现，整体仍在上行，”美银美林分析师Michelle Meyers表示。
一系列强劲的企业财报公布后，美股跳涨，其中包括通用电气获利超过分析师预期。本周稍早股市下跌，而之后的反弹又带动资金从债市流回股市，推动公债收益率连续第二天上升。(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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