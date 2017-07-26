综述：美国7月消费者信心指数创16年高位 因对就业市场看法乐观

路透华盛顿7月25日 - 美国7月消费者信心跃升至近16年高位，因对就业市场看法乐观，同时5月房价维持上行趋势，这可能提振近期低迷的消费者支出。

周二的数据凸显经济基本面强劲，预计会使美国联邦储备委员会(美联储/FED)进行年内第三次升息。

“在进入下半年之际，这些数据照亮了经济前景，”三菱日联金融集团(MUFG)的首席分析师Chris Rupkey称。“我们预计美联储官员将继续逐步升息，消费者有信心意味着支出将会提高，这使得美联储更有把握。”

世界大型企业研究会(Conference Board)称，7月消费者信心指数飙升至121.1，为2000年以来第二高，尽管美国医保法案进程受阻。该指数3月时触及了16年高位124.9。

该调查中所谓的就业市场差值(labor market differential)指标创2001年以来最高水准。该指标与劳工部就业报告中的失业率密切相关，且符合就业市场闲置劳动力不断减少的趋势。

“一段时间以来该指标非常符合就业市场的实际状况，是美联储就业市场状况指数的考量因素之一，”摩根士丹利经济分析师Ted Wieseman称。“最新指标上升表明，失业率将继续跌至新低。”

就业市场目前接近充分就业，失业率为4.4%。但不断吃紧的就业市场一直很难实现薪资强劲增长，这一点让家庭和决策者都很沮丧。

**对收入前景的乐观程度下降**

世企研的调查报告显示，7月消费者对收入前景的乐观看法有所减弱。预计未来收入将改善的消费者占比微降至20.0%，6月为20.9%。

预计未来收入将减少的消费者占比升至10.0%，6月为9.3%。薪资增长乏力已拖累零售销售在6月连续第二个月下滑。

由于消费者收紧荷包，通胀增长大幅放缓，导致分析师缩减12月升息预期。

美联储官员将在周二稍晚开始两日政策会议。美联储在周三会议结束时料不会升息。

尽管数据乐观，但美元指数跌至13个月低位。投资者等候美联储利率决议的声明稿。

标普500指数.SPX触及纪录高位，也受卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)和麦当劳(McDonalds)(MCD.N)等一连串强劲获利所激励。

零售销售可能受到房价上涨的拉抬，房价上升提振了家庭财富。周二的第二份报告显示，5月标普CoreLogic Case-Shiller 20个大都会地区房价较上年上涨5.7%，4月为增加5.8%。

市场上房屋严重短缺，加上需求强劲，正推升房屋价格。另一份由联邦住房金融局(FHFA)公布的报告显示，5月经季节调整后的房价指数较上年同期跳增6.9%。

4月同比增长6.8%。FHFA房价指数使用的是房屋购买价格，而这些房屋是通过抵押贷款金融公司房利美和房贷美提供贷款或担保的。

“这显然是卖方市场，因此增幅不太可能放缓，”凯投宏观房地产分析师Matthew Pointon称。

消费者信心互动图表：tmsnrt.rs/1qUmtAm

美国消费者预期和领先指标图表：tmsnrt.rs/2eRpWLR

(完)