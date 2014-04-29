美国4月消费者信心微跌 2月房价上涨

* 4月消费者信心下滑，但仍接近2008年1月以来高点

* 2月房价上涨

路透纽约4月29日 -美国4月消费者信心下滑，但仍接近六年高位；同时2月房价上涨，暗示经济在经历冬季的沉寂后，继续显现成长势头。

经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数降为82.3，为2008年1月以来第二高点，3月指数被上修至83.9。

今年年初，异常寒冷且多雪的冬季天气影响了经济活动。

4月美国消费者预期指数为84.9，为8月来最高，3月被上修至84.8。4月消费者现况指数下降至78.3，3月被上修至82.5。

“虽然消费者对于现况的信心也许略有下滑，但他们并不认为经济，或者说就业市场，正在失去过去几个月来不断积聚的成长动能，”经济谘商会经济指标研究主管Lynn Franco在声明中说道。

标普/CASE-SHILLER房价图表： link.reuters.com/rem34t

消费者信心图表： link.reuters.com/pum34t

就业信心图表： link.reuters.com/pum27v

另一份报告显示，2月经季节调整后的标准普尔/Case-Shiller20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

2月房价涨幅与1月持平，较上年同期涨幅则为12.9%，低于1月的同比上升13.2%。

不过房价的上涨未能抵消近期其他数据所显示的楼市降温情形。

“尽管房价继续上涨，但其他多数楼市数据较为疲弱，”标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer表示，他提到了新屋和成屋销售数据。

房屋类股指数.HGX周二下滑0.3%，较2月底触及的2014年高位下跌10%。

上周出炉的数据显示，美国3月新建独栋房屋销售大幅降至八个月低点，令房屋市场快速回暖的希望破灭。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 龚芳/张荻)

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