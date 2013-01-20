美国消费者信心指数降至一年低点

* 1月消费者信心指数从12月的72.9降至71.3

* 35%的受访消费者称受到"财政悬崖"疑虑影响

路透纽约1月18日 - 一份周五公布的调查结果显示,美国1月消费者信心出乎意料地连续第二个月恶化,并降至逾一年来新低,许多消费者称受到近期"财政悬崖"后续效应影响.

过去两个月来消费者信心大降的同时,美国也在进行针锋相对的预算协商,协商结果是许多美国民众要缴纳更多税款.

在财政协议达成后的数周,美国总统奥巴马及共和党国会议员料将为了缩减支出而进入新一轮的艰难协商,而这可能进一步打击消费者信心.

纽约Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons表示,"财政悬崖谈判的处理方式,以及意识到免税期即将告终,收入将减少的预期,均可能是压抑消费者当前信心的因素."

尽管国会在1月1日时达成协议,避免了加税减支措施生效将形成的财政悬崖,但美国多数劳工收入仍减少了,因薪资税减免两个百分点的措施届期失效.

"由于举债上限问题尚未获得解决,未来还将面对更多政治争论,我们认为消费者信心恐有进一步恶化的空间,"Simons表示.

汤森路透/美国密西根大学1月消费者信心指数初值为71.3,创下2011年12月以来最低,上月则为72.9;指数同时也低于路透调查分析师预估的75.

本项调查主管Richard Curtin在一份声明稿中指出,"1月初值数据中最特别的是,认为财政悬崖协商是负面因素的受访消费者比例达35%,创下纪录新高."

"重要的是,举债上限协商即将到来,可能进一步削弱信心,"他说道.

浏览消费者信心图表,请点选以下链结:(link.reuters.com/xub84t)

众议院共和党议员已经暗示,当政府在2月中至3月初间达到债务上限时,他们有可能支持短期上调举债上限的方案.若美国国会未能够提高债务上限,则可能导致政府违约,从而撼动市场.

周五众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)表示,众议院下周将考虑一项将债务上限提高三个月的方案,以迫使参议院通过预算案.

消费者信心数据公布后,美国股市变化不大,标准普尔500指数.SPX周五收在五年高位.

截至目前为止,消费者可以说是说一套做一套.美国12月零售销售成长优于预期,但有鉴于近期信心恶化,投资人将会留意支出开始走弱的任何迹象.

"对于消费者的冲击将来自社保税.这无疑将会冲击可自由支配的支出.因此这可能是个前兆,"纽约梅隆银行资深汇率策略师Michael Woolfolk表示.

美国1月消费者信心调查中的现况指数从87.0降至84.8,低于市场预估88.0,且创下7月以来新低.

调查中的预期指数从63.8降至62.7,触及11月以来最低,且低于市场预估的65.2.

调查中的一年通胀预期从3.2%升至3.4%,五至十年的通胀预期则维持在2.9%不变.(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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