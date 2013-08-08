美国6月消费信贷增长逊于预期

路透华盛顿8月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布，6月美国消费者信贷的升幅小于预期，虽汽车和教育等贷款增加，但信用卡使用的降幅则为一年来最大。

美联储称，美国6月消费者信贷增加138亿美元，至2.8兆(万亿)美元。接受路透调查的分析师预估为增加150亿美元。

芝加哥TransUnion研究和咨询部副总裁Ezra Becker说道：“我认为该份报告显示了信贷市场运行良好。”

“银行提供更多信贷，且消费者并不是过度依赖信贷。”

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在6月增加165亿美元。最能反映信用卡使用情况的循环信贷在6月减少27亿美元，跌幅为2012年6月来最大。

这份报告并未涵盖房屋贷款；由于各界预期美联储将会在今年底前缩减买债，抵押贷款利率随之走高，导致房屋贷款的成本上扬。

不过根据美联储周一公布的资深银行贷款业务人员调查，包括房地产部门在内的消费者信贷的需求在第二季全面扩增。

美联储的报告中，没有迹象显示债券收益率升高对银行贷款造成明显负面效应。

近几年来非循环信贷持续表现强劲，主要受到学生贷款所带动；这些学生贷款是由政府所发放，是医保改革法案中的一部分。

分析师担心利率迅速上升，可能损及这波走出2007-09年间衰退的疲软复苏。(完)

(编译 张明钧; 审校 石冠兰)

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